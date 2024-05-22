手遊公司假徵才騙2求職者赴KK園區摘器官 10人判囚定讞

陳男等10人合謀騙兩名台人赴「KK園區」摘器官未遂，最高法院將其中卓男的2罪各改判刑1年10月，其餘9名被告皆維持原判，全案定讞。（圖擷自Google地圖、資料照；本報合成）

2024/05/22 11:28

〔記者張文川／台北報導〕手遊公司老闆陳盈齊，前年找來醫學大學大學生、市議員司機等9名共犯，以「找英文秘書翻譯」、「協助領拳賽賭金」為藉口先後詐騙2名男女台人出國，實際上是要騙去泰緬邊境「KK園區」摘除器官，幸好被害女子由母親支付泰達幣100萬元贖人、被害男子在當地趁機跳車逃回台灣，才倖免遇害；二審高等法院依「意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪」判陳7年11月徒刑，9共犯各判刑2年半至6年半；最高法院將其中卓男的2罪各改判刑1年10月，其餘9名被告皆維持原判，全案定讞。

判決指出，陳盈齊等10人組成人蛇集團，均為20至22歲的年輕人，合謀詐騙台灣人出國摘取器官，每送去1人可獲170萬至200萬元暴利。前年6月對一名精通英文的求職女子謊稱，要高薪聘請她赴泰國當秘書兼中英文翻譯，先派人帶她赴檢驗所和醫院健檢、打疫苗，再連絡人蛇買家驗貨，談妥酬金170萬元。

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同月18日，集團成員載被害女到桃園搭機抵泰國，經接送輾轉運到泰、緬邊境的KK園區，她驚覺被賣掉，22日上網求救，聯繫到駐緬甸台北經濟文化辦事處，辦文處劉姓秘書緊急通知她母親，幾經斡旋，其母同年8月支付約值100萬元台幣的泰達幣給KK園區的當地老闆，女兒才獲釋返台。陳盈齊集團最終未取得170萬元酬金，檢方認定未遂。

同年8月，陳盈齊又指示袁姓同夥，請另一謀職男子「協助到泰國領取拳賽賭金」，允諾領到錢返台後，可以到其手遊公司上班，男子誤信而交出體檢報告、疫苗卡，同年8月9日被安排飛赴泰國曼谷。

幸好男子抵泰、搭上接送車後，開啟手機Google地圖，發現司機一路往北開，與預計入住的旅館背道而馳，立刻以LINE聯絡同學求救，同學叫他趕快離開，他趁途中下車休息機會逃跑，向當地人求助，輾轉流浪3天後，順利返台。

檢警依據報案資訊，循線追查搜捕陳盈齊等10人到案，全都收押禁見，士檢依2件摘取他人器官未遂罪起訴。

一審士林地院認定陳盈齊等10人詐騙被害人到國外欲強摘器官，惡性重大，考量陳盈齊等9人皆認罪，僅一人未全認，將主嫌陳盈齊判刑8年、共犯袁家翔3年6月、胡重慶4年2月、楊振楷4年、簡浩軒4年2月、楊舒婷4年、蘇子晅2年6月、竇一浚5年、卓爾杰2年6月，未全部認罪的張秉暐判7年6月。

二審高院認為，陳盈齊等人詐騙2被害人到國外摘取器官，危及其生命安全，嚴重破壞社會秩序，考量陳等多人達成調解賠償，胡重慶等人也有協助被害女子返國，酌減刑責，改判陳盈齊7年11月，胡重慶等4人亦減刑輕判，另5人加重刑責，9人各判2年半至6年半。

經上訴，最高法院審理後，除了自為改判卓爾杰2罪各1年8月、未訂應執行刑期，其餘上訴皆駁回，維持二審刑期確定。

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