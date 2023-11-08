網爆學姐應徵遭性騷、毆打如「KK園區」 警找到女主角「子虛烏有」

網爆料學姐應徵直播公司女助理慘遭暴打、性騷「活在KK園區」，中壢警分局回應了。（記者李容萍攝）

2023/11/08 18:34

〔記者李容萍／桃園報導〕有網友在臉書社團「爆料公社」以「暴力」為題PO文，內容提到他的學姐在社群上求職找到桃園市中壢網路公司助理工作，起初很正常，但3個月過後卻像「活在KK園區」，開始被性騷擾、強迫看電影，薪資不僅3萬不到還被毆打。對此，中壢警分局今（8日）表示，警方已成立專案小組偵辦，且已聯絡到該直播公司負責人及照片中女子，但兩造均稱PO文內容「為子虛烏有之事」，警方將持續追貼文者到案說明。

該網友在PO文寫下，他的學姐從IG上應徵桃園中壢西園路上的網路公司助理，剛開始福利超好還包吃住，但過了3個月後像「活在KK園區」，原本工作僅是接洽業務、安排網路工作，怎料後續出現性騷擾要看電影、穿短裙打高爾夫球，還要接受黃色笑話毛手毛腳，薪水連3萬都沒有，且員工旅遊一律自付，沒去就是曠職扣薪毀約，因當初有簽約不敢報警，才無奈發文求助。

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對此，中壢警分局今回應表示，有關網友發文稱有女子應徵直播公司助理遭性騷擾、妨害自由等情事，分局已主動成立專案小組調查偵辦，警方前已聯絡到該直播公司負責人及照片女子，均稱子虛烏有之事。中壢警方將持續追查並通知貼文者到案說明，倘若查有不法，絕對秉持毋枉毋縱精神，依法偵辦。

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