妻不堪長期遭家暴勒斃夫 警：可望成彰縣首例國民法官參審案

婦人不堪長期遭家暴勒斃丈夫，可望成彰化縣首例國民法官參審案。（資料照，警方提供）

2022/12/28 09:28

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市69歲吳姓婦人疑不堪長期遭丈夫家暴，自身還要照顧患有精神疾病的二女兒，趁丈夫熟睡時以電線將丈夫勒斃，檢警對於吳婦不幸的遭遇感到同情，這起人倫悲劇背景錯綜複雜，值得探討，因此在國民法官新制即將於2023年元旦實施之際，彰化院、檢、警取得共識，此案可望成為明年國民法官新制上路後，彰化縣首例國民法官參審案件。

彰化縣政府與彰化地方法院等單位今年9月以公開隨機方式抽選出彰化縣明年5250名備選國民法官初選名冊，希望明年元月國民法官新制上路後，透過民眾參與審判，提升司法透明度，增進國民對司法的了解與信賴。

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吳姓婦人日前趁76歲陳姓丈夫酒後熟睡時，以電線纏住其脖子，將他當場勒斃，犯後還打電話給家人稱「我要自殺」，警方據報趕抵現場，將吳婦當場逮捕。警方調查，吳婦疑遭陳男長期家暴，卻選擇隱忍未通報警方聲請保護令，且為照料有精神疾病的2女兒，精神壓力大，加上清晨3點多曾被陳男叫醒毆打辱罵「乎妳死」，應是釀成這場悲劇的主因之一，訊後將婦人依殺人罪嫌移送法辦。

這起殺夫命案發生後，引起地方街坊議論，有鄰居表示，陳男酗酒已有很長時間，只要看到陳男就是醉茫茫的模樣，經常發酒瘋，還會摔東西，並且對吳婦施暴。以往吳婦還會對街坊鄰居打招呼，但最近2、3個月看起來都悶悶不樂，也不跟鄰居打招呼，會發生這起命案令人遺憾。

警方指出，陳男有慢性病，長期服藥控制，經常喝醉酒，酒後就動輒對吳婦施暴，夫妻倆經常口角，但警方都未接獲吳婦聲請保護令，應是選擇隱忍度日，會將陳男勒斃，應是不堪被家暴，加上要照料二女兒，精神壓力過大下遂下手殺死丈夫，不過確實犯案原因還要由檢方釐清。

警方說，該案應是明年1月之後才會由檢方起訴，檢方考量吳婦涉嫌殺夫有其複雜的背景原因，犯案動機也讓檢警同情，值得社會各界來共同參與對話與討論，正好明年元月1日國民法官新制上路，因此本案很適合讓國民法官參與，可望成為彰化縣首件國民法官參審案件。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

彰化市婦人不堪長期遭家暴勒斃丈夫，檢警對其遭遇感到同情，此案可望成彰化縣首例國民法官參審案。（記者湯世名攝）

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