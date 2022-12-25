女子火車站內突然失去呼吸、心跳 PAD緊急救命

新北市消防局汐止分隊抵達救護現場時，患者已恢復生命徵象，立刻將人抬上救護車，送往醫院救回一命。（記者吳昇儒翻攝）

2022/12/25 13:56

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局昨晚6時許，接獲民眾報案指出，有一名女子在汐止火車站內突然昏倒失去生命徵象。消防局派員趕抵時，站務人員表示，有一熱心民眾先利用自動體外心臟電擊去顫器（PAD），幫患者電擊一次後，女子已恢復呼吸、心跳，但仍無意識。消防隊員趕緊接手，將女子送醫急救，保住一命。

新北市消防局第六救災救護大隊指出，同仁抵達現場時，台鐵站務人員告知現場有民眾即時施行CRP及協助使用公共場所設置的自動體外心臟電擊去顫器（Public Access Defibrillation，簡稱PAD），為53歲黃姓女患者做初步急救，並依照設備指示進行電擊一次。

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救護人員向前查看，發現黃女已恢復呼吸、心跳，但仍意識模糊只能回應隻字片語，立即將患者送往汐止國泰醫院急救，到院時已經恢復意識，保住一命。

第六大隊長莊瑜淵指出，原本好端端的人突然昏倒、失去意識，很有可能是心血管方面的問題，現場發現的民眾第一反應以及緊急救護員為決定失去生命徵象患者存活的關鍵，人類腦細胞在4分鐘後腦部細胞會因缺氧而受損，10分鐘後將產生不可逆的腦死。如果能儘早求救呼叫119、儘早實施高品質CPR，儘早實施AED電擊去顫、儘早實施高級心臟救命術（ACLS）及整合性復甦後照護，則OHCA患者救活率相當高。

呼籲民眾若遇到相似狀況，要記得以下生命之鏈的5個步驟

1.儘早求救（打119）。

2.儘早高品質CPR。

3.儘早施行心臟去顫術（AED電擊）

4.儘早高級心臟救命術（ACLS）。

5.整合性復甦後照護。

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