為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台船第12艘百噸級巡防艇交船 海巡署移交金門海巡隊

    台船公司基隆造船廠承造海巡署第12艘100噸級巡防救難艇，21日在基隆廠舉行交船典禮，基隆廠長施炎輝（右）與海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥（中）主持，將配發金門海巡隊使用。（圖為台船公司提供）

    台船公司基隆造船廠承造海巡署第12艘100噸級巡防救難艇，21日在基隆廠舉行交船典禮，基隆廠長施炎輝（右）與海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥（中）主持，將配發金門海巡隊使用。（圖為台船公司提供）

    2022/12/22 11:09

    〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣國際造船股份有限公司基隆造船廠承造海巡署第12艘100噸級巡防救難艇，昨天（21日）在基隆廠舉行交船典禮，由台船公司基隆廠長施炎輝與海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥共同主持，將配發金門海巡隊使用。

    交船典禮上，施炎輝將PP-10081巡防救難艇模型移交給海巡署艦隊分署金門隊組主任趙子德，吳瑞祥見證交船儀式。施炎輝說，PP-10081巡防救難艇在去年1月8日開工，7月22日安放龍骨，今年7月18日舉行下水典禮，在基隆廠全體同仁與監造代表、驗船師們的合作戮力下完成。

    昨天交船的PP-10081巡防救難艇，為此次建造案第12艘，另3艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。本艇最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，有效提高航行穩度與適航性。

    台船公司積極配合「國艦國造」政策，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。

    台船表示，未來台船公司將持續精進設備及能力，協助海巡署及海軍造艦的造艦需求，參與各型作戰與後勤艦艇之設計與建造工作，以滿足海巡署及海軍之所需各類型艦艇汰舊換新期程。

    台船公司基隆造船廠承造海巡署第12艘100噸級巡防救難艇，21日在基隆廠舉行交船典禮，基隆廠長施炎輝與海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥主持，將配發金門海巡隊使用。（圖為台船公司提供）

    台船公司基隆造船廠承造海巡署第12艘100噸級巡防救難艇，21日在基隆廠舉行交船典禮，基隆廠長施炎輝與海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥主持，將配發金門海巡隊使用。（圖為台船公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南一中學生證P圖引話題 當事人發聲：到這裡就好
    2022/12/21 00:11

    南一中學生證P圖引話題 當事人發聲：到這裡就好
    海巡署4000噸級巡防艦「雲林艦」今下水 具平戰轉換功能
    2022/12/12 12:53

    海巡署4000噸級巡防艦「雲林艦」今下水 具平戰轉換功能

    2022臺北文創記憶中心 「廣告超有市」開展
    海巡首艘千噸級巡防艦「彰化艦」驗收 確切交船日期待敲定
    2022/11/05 13:01

    海巡首艘千噸級巡防艦「彰化艦」驗收 確切交船日期待敲定
    外傳國防部次長李宗孝接海巡署長 周美伍：毫無所悉
    2022/10/05 13:29

    外傳國防部次長李宗孝接海巡署長 周美伍：毫無所悉

    蹲不下、站不直的關節退化能回春？
    小琉球船長吐血魂斷大海 友船108海里急速會合拖帶回台
    2022/09/18 00:34

    小琉球船長吐血魂斷大海 友船108海里急速會合拖帶回台
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播