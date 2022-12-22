台船第12艘百噸級巡防艇交船 海巡署移交金門海巡隊

台船公司基隆造船廠承造海巡署第12艘100噸級巡防救難艇，21日在基隆廠舉行交船典禮，基隆廠長施炎輝（右）與海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥（中）主持，將配發金門海巡隊使用。（圖為台船公司提供）

2022/12/22 11:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣國際造船股份有限公司基隆造船廠承造海巡署第12艘100噸級巡防救難艇，昨天（21日）在基隆廠舉行交船典禮，由台船公司基隆廠長施炎輝與海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥共同主持，將配發金門海巡隊使用。

交船典禮上，施炎輝將PP-10081巡防救難艇模型移交給海巡署艦隊分署金門隊組主任趙子德，吳瑞祥見證交船儀式。施炎輝說，PP-10081巡防救難艇在去年1月8日開工，7月22日安放龍骨，今年7月18日舉行下水典禮，在基隆廠全體同仁與監造代表、驗船師們的合作戮力下完成。

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昨天交船的PP-10081巡防救難艇，為此次建造案第12艘，另3艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。本艇最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，有效提高航行穩度與適航性。

台船公司積極配合「國艦國造」政策，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。

台船表示，未來台船公司將持續精進設備及能力，協助海巡署及海軍造艦的造艦需求，參與各型作戰與後勤艦艇之設計與建造工作，以滿足海巡署及海軍之所需各類型艦艇汰舊換新期程。

台船公司基隆造船廠承造海巡署第12艘100噸級巡防救難艇，21日在基隆廠舉行交船典禮，基隆廠長施炎輝與海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥主持，將配發金門海巡隊使用。（圖為台船公司提供）

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