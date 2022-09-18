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    首頁　>　社會

    小琉球船長吐血魂斷大海 友船108海里急速會合拖帶回台

    琉球籍金隆成18號陳姓船長15日傳出於日本東京東南方約710浬公海過世的不幸消息。（琉球區漁會提供）

    琉球籍金隆成18號陳姓船長15日傳出於日本東京東南方約710浬公海過世的不幸消息。（琉球區漁會提供）

    2022/09/18 00:34

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東琉球籍的「金隆成18號」漁船，16日傳出陳姓船長疑因病重於船上往生，經漁業署不間斷聯繫，請相距108海里的友船「連合發」號前往拖帶，助陳姓船長返回台灣。

    金隆成號上陳姓船長於9月14日上午傳出生病訊息，由於其有肝硬化病史，且傳出在船上已多次吐血，病情十分嚴重，當時雖已決定直接返台，家屬唯恐病情加重，當時除希望海巡署派員帶會開船的船長出海外接手駕船外，也希望週遭友船加速會合。

    不過，陳姓船長仍因病情嚴重，於15日下午疑似已身故，傳出若持續行駛恐造成航安問題，漁業署晚間發出新聞稿回應，事發後即依程序提供協助，查該船案發海域係距日本東京東南方約710浬的公海，除應船主所請通報海巡署評估協助，同時請臨近友船前往，友船為屏東小琉球籍的「連合發」，也已在16日晚間與「金隆成18號」會合，現正拖帶「金隆成18號」返航當中，目前船上7名外籍船員平安。

    漁業署強調，自接獲船長身體不適消息後，署內漁業監控中心即持續與船主保持聯絡，掌握船長病況，除洽臨近友船協助，並請海巡署協助派艦艇接駁，但遺憾船長仍於9月15日往生，船主由仲介透過衛星電話指揮外籍船員停船，避免發生危險。「連合發」號16日晚間與「金隆成18號」會合後，因天色已晚及海况不佳先在旁戒護，17日上午開始協助拖帶「金隆成18號」返台。

    漁業署表示，目前兩船距東港漁港約1276浬，預計9月28日可返港。而海巡署艦艇也將於整備完成及代理船長PCR完後，載代理船長前往協助駕駛「金隆成18號」漁船返台。

    漁業署指出，漁船外海作業萬一發生急難事件應即通報漁業署漁業監控中心，即採取最快速且有效作法。本案即是透過臨近友船發揮互助精神，除感謝「連合發」漁船義勇協助及跨部會的合作外，將就本案持續提供相關協助。

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