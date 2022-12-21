趙介佑涉販毒案 二審判決出爐

高等法院審理趙介佑涉販毒等案，考量他己和兩位被詐欺當事人和解，今雖仍判47罪，但將他刑責略減，即較一審判8年6月為輕，因均可上訴三審，因此未定應執行刑。（記者楊國文攝）

2022/12/21 12:25

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨台北市黨部前評委趙映光的兒子趙介佑，被控涉嫌擔任詐欺集團車手頭，另販賣第三級毒品ｋ他命遭起訴，一審被依毒品危害防制條例、組織犯罪、詐欺等47罪重判8年6月徒刑。高等法院二審仍判趙47罪，但考量趙和2位被詐欺當事人和解，各減刑1個月，其餘45罪則上訴駁回，因此其刑度較一審略減，因全案均可上訴三審，故今未定應執行刑。

檢警是在偵辦一件電信詐欺案時，發現多名協助詐騙集團領款的車手兼職販毒，溯源調查發現趙介佑擔任犯罪集團的車手頭，負責招攬小弟當車手領款，報請台北地檢署指揮偵辦。

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檢警方去年4月在趙介佑住處查獲大批K他命毒品，認為趙有串供、滅證之虞，將他聲押禁見獲准，繼續查知趙介佑受黑幫指使，加入詐欺集團、販毒集團，以微信群組指揮同夥協助領取詐騙款項或販毒。趙涉毒醜聞曝光後，去年7月被民進黨開除黨籍，也被檢方起訴。

台北地院審理時，趙介佑認罪，表示沒有臉見家人，要在獄中反省。

台北地院斥責趙不思以正途賺取財務，透過販賣毒品、經營犯罪組織等手法，轉取不義之財，但審酌趙認罪並積極與被害人和解，將趙判刑8年6月，另有多名同案被告遭判刑2年4月至7年4月不等徒刑。趙介佑等被告和檢方均不服判決，上訴高等法院。

高院開庭審理時，趙介佑積極和當事人尋求和解，趙對一審判決的認定事實和適用法律均無意見，但認為判刑太重才提起上訴，並對涉毒一事表示很後悔，「我知道犯了非常嚴重的錯誤」，「毒品真的會害人一生，希望我血淋淋的例子能喚醒一些人遠離毒品」。

趙介佑指出，因涉案緣故，太太已經和他離婚，兒子由家中長輩照顧，感慨說，從他收押時兒子才1歲多，到現在已3歲多了…都沒有再抱過他，「沒有看著他長大，是我這輩子的遺憾」，請求讓他交保、甚至能當庭抱抱兒子５分鐘都好，但都遭駁回。

趙介佑說，這個遺憾是他自己造成的，願意為做過的錯事負責到底，希望家人、社會能原諒改過自新的他。趙的委任律師主張，一審已在判決書詳述趙介佑不予加重的理由，檢方不應再以累犯的理由主張加重刑責。

同案被告陳威宇坦承觸犯詐欺犯行，但一審判刑過重，至於販賣毒品則未參與；梁睿承否認犯罪；謝廣翰認為一審判刑過重，並主張應依刑法第59條規定給予減刑。

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