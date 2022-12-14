趙介佑販毒次數不少 高院裁定三度延長羈押

趙介佑（面對鏡頭者）。（資料照）

2022/12/14 12:45

〔記者吳政峰／台北報導〕民進黨台北市黨部前評委趙映光的兒子趙介佑涉嫌販毒、詐欺，今年5月被台北地院依毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪判刑8年半。全案上訴二審，高等法院定21日宣示判決，日前再以他販毒次數不少、有逃亡之虞為由，裁定三度延長羈押。

高院指出，趙介佑與共犯陳威宇因涉嫌販賣第三級毒品罪，嫌疑重大，法定本刑為7年以上重罪，常伴隨逃亡之虞，基於趨吉避凶不甘受罰的人性，兩人逃匿以規避審判程序及執行的可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞。

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高院表示，2人所涉販賣第三級毒品罪嫌次數甚多，有事實足認有反覆實施之虞，確有羈押原因。而販賣第三級毒品罪嫌，對於社會治安及國民健康危害甚鉅，經權衡比例原則後，合議庭認本案若未羈押，顯不足以確保審判程序的進行，故法院之前諭知從5月17日起執行羈押，並於同年8月17日第一次延長、同年10月17日第二次延長在案。

高院審酌趙介佑一審被台北地院判刑8年6月、陳威宇14年6月，有高度逃亡可能性，又考量兩人涉犯販賣第三級毒品次數非少，陳威宇涉犯加重詐欺次數亦非少，裁定12月17日起，第3次延長羈押2月。

警方去年偵辦一件電信詐欺案時，發現多名擔任詐騙集團取款「車手」兼職販毒，經過溯源調查，懷疑趙介佑為該詐團的車手首腦，負責招攬小弟當車手領款，報請台北地檢署指揮偵辦。

檢警去年4月發動搜索，在趙介佑住處查獲大批K他命毒品，認為趙有串供、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。檢警研判趙介佑受到黑幫指使，透過中國製APP微信指示小弟領取詐騙款項及販毒，依毒品、組織等罪起訴。

趙介佑在北院審理時表示沒有臉見家人，「我不想交保，要在獄中反省」；北院斥責趙不思以正途賺取財務，透過販賣毒品、經營犯罪組織等手法，轉取不義之財，但審酌趙認罪並積極與被害人和解，今年5月9日將趙判刑8年6月，另有多名同案被告遭判刑2年4月至7年4月不等徒刑。趙介佑等被告和檢方均不服判決，上訴高院。

趙介佑不滿被羈押，在高院審理期間聲請交保，主張涉案「被離婚」，請求合議庭「讓我在法庭親手抱抱我的3歲兒子5分鐘」，但被駁回。

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