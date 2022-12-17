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    公然網上販售偽造千元台幣 警不排除詐騙集團新招術

    不法分子公然在網上販售偽造千元台幣。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

    不法分子公然在網上販售偽造千元台幣。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

    2022/12/17 09:03

    〔記者劉慶侯／台北報導〕年關已近，偽鈔集團開始蠢蠢欲動！昨日有人利用網路社群臉書（FB），公然散佈低價銷售千元偽造新台幣，號稱「99%復刻度，測試過幾十種驗鈔機」，並附有大量的千元紙幣照片。台北市警方接獲檢舉已展開深入調查中。

    根據保七總隊與台灣銀行資料顯示，每到年節前後就會出現大量偽造美元和新台幣流入市面，顯示不法集團會利用國人年節購買使用紙幣時，得以魚目混珠使用，嚴重擾亂社會經濟。

    據了解，有不法分子在臉書社群團體上貼文，大膽的表示「急用錢，找我！可過驗鈔機，99%復刻度，測試過幾十種驗鈔機，無任何問題，市面上正常流通」。對方並留下LINE的聯絡方式。

    台北市警方昨日接獲檢舉，覺得張貼販售偽鈔的人行徑過於大膽，也明顯涉及不法，將透過管道追查涉案人身份進行調查。

    但警方也不排除在網上兜攬販售偽鈔的不法分子，可能只是噱頭，想詐騙「有心犯罪的人」，一旦對方匯款購買，可能只會收到冥幣或玩具鈔票等物品。被害人明知受騙也不敢報案。

    保七總隊表示，依現行法律規定，兌換偽鈔違反了刑法201條「行使偽造有價證券」的規定。罪責不輕，請民眾小心謹慎，避免觸法。

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