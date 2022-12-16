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    首頁　>　社會

    恐怖情人不甘分手潑漆砸車！下一步...放火燒前男友家

    王女到前男友住宅潑汽油縱火。（民眾提供）

    王女到前男友住宅潑汽油縱火。（民眾提供）

    2022/12/16 10:21

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市大寮區一對情侶去年分手，王姓女子懷疑第三者介入，半年來9度到林姓男友家砸車、潑漆，林男申請保護令，王女竟又去林家潑汽油縱火，過程中差點引火自焚，高雄地院依殺人未遂罪判她徒刑5年6月。

    判決指出，今年2月19日半夜2時6分，王女到大寮區林宅潑汽油縱火焚燒紗門，由消防隊撲滅火勢，經調閱監視器為王女所為，當天清晨5時37分將她查獲到案，訊後依法偵辦。

    林男的親友則在社群網站po文，指稱王女與林男曾為男女朋友，分手後王女多次到其住宅潑漆、砸車，林男申請保護令以保護居家安全，但王女完全無視保護令繼續砸車、潑漆，又到林男住宅縱火，所幸鄰居及時發現報警，否則後果不堪設想，難道被害者只能每天提心吊膽過日子，質疑「保護令對恐怖情人來說只是一張紙嗎？」

    由於王女每次都是酒後犯案，且有身心困擾，檢方複訊後擔心有再犯之虞，向法院聲押獲准。高雄地院審理時，王女坦承犯行，但辯稱只是想嚇嚇林男，沒有殺人意圖，但法官不採信她的說詞，依殺人未遂罪判她徒刑5年6月；至於王女另涉恐嚇、違反保護令部分則判徒刑5月，得易科罰金，可上訴。

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