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    7車攔1車狂砸 高雄警方查出是「債務糾紛」引起

    7輛車攔下被害人的藍色轎車，20多名男子下車，其中10人分持球棒瘋狂朝著藍車的車身及車窗猛砸。（圖民眾提供）

    7輛車攔下被害人的藍色轎車，20多名男子下車，其中10人分持球棒瘋狂朝著藍車的車身及車窗猛砸。（圖民眾提供）

    2022/12/06 15:27

    〔記者方志賢／高雄報導〕陳姓男子開車載著蔡姓女友，在高雄市前鎮區遭賴姓男子等7輛車攔車，嫌犯持球棒瘋狂砸車，並押走陳男，警方獲報攔截救出陳男，陸續逮捕6車10人，雙方雖堅稱是「行車糾紛」，但警卻查出是「債務糾紛」引起，依殺人未遂、妨害自由等罪送辦，賴姓等3嫌經檢察官向高雄地方法院聲請羈押中。

    高市警察局長林炎田今下午到前鎮分局表揚破案有功人員，他表示，專案小組成員包含前鎮、苓雅警分局、刑警大隊，在最短的1小時內，成功攔查到賴姓（22歲）、顏姓（37歲）2名主嫌，並救出被害人，警方於17小時內將6車10人查緝到案。

    5日凌晨1點多，陳男（31歲）開著藍色轎車載蔡姓女友在翠亨北路，遭賴姓及顏姓等人開著7輛車攔截，20多名男子下車，其中10人分持球棒，瘋狂朝陳男車子車身、車窗猛砸，賴、顏姓2人則持西瓜刀將陳男押上車，砸車過程約1分鐘後，20名嫌犯又搭7車逃離現場，留下蔡女一人。

    警方獲報後，1小時內在苓雅四維路逮捕賴及顏等1車2人，並救出陳男，再漏夜追查，17小時內至台南市等地逮捕8名共犯。

    嫌犯到案後與陳男口徑一致表示是「行車糾紛」，但警方認為案情不單純，深入追查出是「債務糾紛」所引發。警詢後依妨害秩序、殺人未遂、妨害自由、傷害等罪嫌移送地檢署後續偵辦。主嫌賴姓、顏姓及方姓等3人經檢察官向高雄地方法院聲請羈押中。警方則持續追查其他共犯。

    嫌犯砸車後又搭7車逃離現場，留下蔡女一人，警獲報到場。 （圖民眾提供）

    嫌犯砸車後又搭7車逃離現場，留下蔡女一人，警獲報到場。 （圖民眾提供）

    高市警察局長林炎田（左4）今下午到前鎮警分局表揚破案有功人員。（記者方志賢攝）

    高市警察局長林炎田（左4）今下午到前鎮警分局表揚破案有功人員。（記者方志賢攝）

    高市警察局長林炎田（中）與刑大大隊長洪松田（左）及前鎮警分局長陳志榮（右）說明案情。（記者方志賢攝）

    高市警察局長林炎田（中）與刑大大隊長洪松田（左）及前鎮警分局長陳志榮（右）說明案情。（記者方志賢攝）

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