前鎮深夜7車攔1車狂砸 警逮獲5車7人救回被害人

7輛車攔下被害人的藍色轎車，隨後20多名男子下車，其中近10個人分持球棒朝著藍色轎車的車身及車窗猛砸，行兇過程約1、2分鐘。（圖民眾提供）

2022/12/05 18:03

首次上稿 06:11

更新時間 18:03

〔記者方志賢／高雄報導〕太扯了!今（5日）凌晨近1時許，高雄31歲陳姓男子開車載著蔡姓女子經前鎮區翠亨北路，疑似行車糾紛，遭7輛車攔下，20多名男子下車，其中近10人分持球棒，瘋狂朝車藍色轎車車身、車窗猛砸，並押走陳男，警方獲報陸續查緝顏、賴等7人到案，並救回陳男，另陳男手部受傷送醫，並追查其他在逃嫌犯。

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警方表示，案發後報請檢察官指揮偵辦，1小時內先在苓雅區四維路查緝顏姓（37歲）及賴姓（22歲）主嫌等1車2人到案，經漏夜追查，再至台南市等地查緝共犯邱姓（24歲）、方姓（24歲）、吳姓（22歲）、陳姓（20歲）、陳姓（22歲）男子等4車5人到案，共查緝計5車7人。全案詢後依妨害秩序及傷害等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官向高雄地方法院聲請羈押及裁定強制處分。

歹徒砸車過程中，有民眾從附近大樓拍攝現場，影片顯示有7輛車攔下被害人的藍色轎車，隨後20多名男子下車，其中近10個人瘋狂的分持球棒朝著藍色轎車的車身及車窗猛砸，行兇過程約1、2分鐘。

顏、賴2嫌隨後將被害陳姓男子押上車，20多名男子搭乘7輛車逃離現場，留下蔡姓女子獨自一人，警方隨後也趕抵。

前鎮警方表示，今日凌晨0時58分，前鎮警分局接獲報案，指翠亨北路有人砸車，警方出動快打部隊前往處理，到場後滋事者均已駕車逃逸，經查陳男（31歲）與蔡女（23歲）開車途中疑發生行車糾紛，行經該路段時，遭7輛車攔下，一群人下車持棍棒砸車，並將陳男帶走。

前鎮警方、苓雅警方與刑警大隊偵二隊組成專案小組，擴大調閱監視器，以車追人，共查緝計5車7人，另被害人陳男手部受傷送醫院診治，警方持續查緝其他嫌犯到案。

警方持槍攔查車輛逮獲2嫌。（圖民眾提供）

前鎮警方帶2嫌回警分局偵辦。（圖民眾提供）

警方持槍攔查車輛逮獲2嫌。（圖民眾提供）

7輛車攔下被害人的藍色轎車，隨後20多名男子下車，其中近10個人分持球棒朝著藍色轎車的車身及車窗猛砸，行兇過程約1、2分鐘。（圖民眾提供）

顏、賴2嫌將被害陳姓男子押上車，20多名男子搭乘7輛車逃離現場，留下蔡姓女子獨自一人。（圖讀者提供）

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