選前之夜每票3000行賄 竹縣峨眉鄉村長當選人10萬交保

新竹地檢署今天發布，新竹縣峨眉鄉姜姓村長當選人及樁腳、選民，於選前之夜涉嫌每票3000元買票案，經通知16人到案訊問後聲請羈押，法院今天凌晨諭知姜姓當選人、姜姓樁腳分別交保10萬元、1萬元，並限制住居。 （記者廖雪茹攝）

2022/12/15 16:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕選後繼續查賄！新竹地檢署今（15）日發布，新竹縣峨眉鄉姜姓村長當選人及樁腳、選民，於選前之夜涉嫌每票3000元買票案，檢察官昨指揮司法警察通知涉案者共16人到案，訊問後向新竹地方方法院聲請羈押，法院今天凌晨諭知姜姓當選人、姜姓樁腳分別交保10萬元、1萬元，並限制住居。

檢方表示，新竹查賄團隊秉持查賄「無時限、無上限」的堅定態度，只問證據就出擊。檢察官吳柏萱14日指揮新竹縣警局刑警大隊、竹東分局、新竹縣調查站、移民署新竹縣專勤隊，針對新竹縣峨眉鄉姜姓村長當選人及樁腳、選民涉嫌現金買票案進行查證，總計通知涉案者共16人到案。

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檢方初步釐清，姜姓村長當選人為求勝選，於選前之夜，透過姜姓樁腳，針對有投票權者，以每票3000元的對價現金買票。查賄團隊經蒐集相當證據，昨通知涉案者16人到案，部分收賄者繳回所受賄款。

檢察官訊問後，認為姜姓當選人及姜姓樁腳2人同涉公職人員選舉罷免法第99條第1項的投票交付賄賂罪嫌重大，向法院聲請羈押，法院今日凌晨諭知當選人、樁腳分別交保10萬元、1萬元併限制住居。

新竹地檢署強調，查賄只問證據，並不因投票結束而停歇，賄選者不但要面臨國家刑罰的制裁外，倖而當選者，也將依法主動提起當選無效之訴。另針對即將到來的正副議長、鄉鎮市民代表會正副主席選舉，將堅守相同的態度積極偵辦。

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