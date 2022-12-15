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    中市里長當選人涉賄選 中檢評估提當選無效之訴

    中檢傳喚里長當選人黃國修，以10萬元交保。（資料照、記者張瑞楨攝）

    中檢傳喚里長當選人黃國修，以10萬元交保。（資料照、記者張瑞楨攝）

    2022/12/15 12:18

    〔記者張瑞楨／台中報導〕選舉已經結束，但台中地檢署偵辦賄選案不停止，中市東勢區劉姓樁腳，涉嫌以每票1000元，為該區里長候選人黃國修（已當選）賄選，中檢聲請羈押，但法院裁定3萬元交保，但此案仍蔓延至候選人身上，中檢昨天（14日）再度指揮檢調傳喚黃國修，偵訊後認為他涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」的賄選罪，罪嫌重大，以10萬元交保並限制住居，中檢強調，未來起訴後，將評估提出當選無效之訴。

    中檢檢察官陳祥薇於投票之後，在本月（12月）9日，指揮法務部調查局中部地區機動工作站、台中市警察局刑事警察大隊，傳喚含涉案劉姓樁腳與選民共10人到案說明，經訊問後，認定劉姓樁腳，以每票1000元，向至少5名選民買票，依違反「公職人員選舉罷免法」第99條第1項，「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使」（賄選罪），向台中地院聲請羈押，但法官裁定3萬元3交保。

    中檢昨天（14日）再度指揮檢調，搜索2處所，通知黃國修與2位選民到案，經訊問後，認為黃國修涉嫌同一罪名重大，以10萬元具保並限制住居，中檢並強調，未來視案情發展，評估是否提出當選無效之訴。

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