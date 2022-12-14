剉咧等！彰化2縣議員涉賄收押 檢方還要提當選無效之訴

五連霸的彰化縣議員林茂明涉嫌透過吳姓、陳男樁腳向選民賄選，彰化地檢署聲請羈押禁見獲准。（翻攝林茂明臉書）

2022/12/14 18:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕金錢換選票，買票也無效！大選落幕，彰化地檢署查緝賄選不間斷，今日再將涉嫌買票賄選的5連霸縣議員林茂明聲押獲准，加上選前被押的當選議員施嘉華，已有2名縣議員遭收押，另外還有43起當選人或團隊捲入賄選相關疑雲，待檢方釐清相關事證，最快本月底，將對以上當選人提當選無效之訴。

彰化地檢署指出，選舉期間接獲300多起候選人或團隊賄選案件，有45名起涉嫌賄選重大，包括6名議員、2名鄉鎮市長、17位民代和18名村里長本人或樁腳涉及賄選，目前計9人被收押，包括今日凌晨收押獲准的彰化第一選區議員林茂明，及第三選區國民黨籍議員施嘉華在內。

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檢方表示，林茂明涉嫌透過吳姓、陳男樁腳，以現金每票500元到1千元不等向選民賄選，訊後認為有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，14日向法院聲請羈押禁見獲准；施嘉華與父親，涉嫌假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品之名，實則以每人7500元至5萬5000元不等費用為其製作筆、口罩等文宣品進行賄選綁樁，檢方也在選前3天將施嘉華父子聲押獲准。

另外檢方也查獲村員林市某里長候選人涉嫌贈送醬油禮盒期約買票、某村長候選人涉嫌在吸管內藏千元賄選，亦有候選人辦理幽靈人口，或在投票前一日買票等等，對此檢方發動搜索30餘處，到案人數753人，查扣現金近45萬元，共計9人聲請羈押禁見，彰化地院全數裁准。

國民黨籍彰化縣議員施嘉華與父親，涉嫌假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品之名，實則進行賄選綁樁，在選前3天遭檢方聲押獲准。（翻攝施嘉華臉書）

檢方查獲某村長候選人涉嫌在吸管內藏千元賄選。（檢方提供）

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