苗栗縣「四合一」現金賄選案 檢方偵結起訴3人

苗栗地方檢察署於選舉期間，偵辦苗栗縣長、大湖鄉長、大湖鄉民代表、大湖村長「四合一」現金賄選案件，檢方偵結起訴。（資料照）

2022/12/14 18:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地方檢察署於選舉期間，偵辦苗栗縣長、大湖鄉長、大湖鄉民代表、大湖村長「四合一」現金賄選案件，檢方今天偵查終結，將涉嫌為5名候選人買票的陳姓男子、丘姓女子、林姓男子，依違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌提起公訴。

因苗栗縣長候選人僅有一人姓鍾。對此，選舉期間的鍾東僅競選總部執行長徐廷琮表示，選前競總已表明清廉參選，也要求搭配的候選人不得賄選；由於全案已進入司法調查，靜待司法調查結果釐清，還競總團隊公道。

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檢方指出，檢察官吳珈維指揮法務部調查局苗栗縣調查站、大湖警分局、移民署苗栗縣專勤隊偵辦，查得身兼苗栗縣長鍾姓候選人、大湖鄉長傅姓候選人的大湖鄉聯合競選總部主委的陳男，及丘女、林男於今年11月間為鍾姓縣長候選人、傅姓大湖鄉長候選人、林姓或謝姓大湖鄉民代表候選人、傅姓大湖村長候選人等5人賄選。

檢方調查，陳男先以每人1千元的對價，向林男賄選關於傅姓大湖鄉長候選人之部分共3千元；再由陳男、林男以每人2千元的對價，向丘女賄選關於傅姓大湖鄉長候選人、傅姓大湖村長候選人、謝姓大湖鄉民代表候選人之部分共6千元。

檢方指出，陳男、丘女再以每人2千元的對價，向張姓選民賄選關於傅姓大湖鄉長候選人、傅姓大湖村長候選人之部分共1萬元；向林姓選民賄選關於鍾姓苗栗縣長候選人、傅姓大湖鄉長候選人、傅姓大湖村長候選人、林姓或謝姓大湖鄉民代表候選人之部分共4千元；另外預備行賄鍾姓選民，因尚未交付賄款即遭查獲。

檢方指出，目前陳男、丘女均仍羈押禁見中，林男經檢察官訊問後以5萬元交保。陳男、丘女、林男所述情節雖有不一、各自坦承部分事實，但收受賄賂之選民指證歷歷，承辦檢察官於是據以提起公訴；陳男、丘女將於近日移審苗栗地方法院，由承審法官決定是否繼續羈押。

檢方也表示，將以相關法令及判決之標準，審查有無針對上開候選人提起當選無效之訴的必要性，若經審查後認應提起當選無效之訴者，將於法定期限內依法向苗栗地方法院起訴。

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