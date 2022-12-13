南投傳「鬥法條件說」 有機會遞補落選頭應拿出「禮數」

南投地檢署目前針對五合一選舉中，涉及賄選案的當選人，積極加快提出「當選無效之訴」的動作。（記者謝介裕攝）

2022/12/13 14:38

〔記者謝介裕／南投報導〕南投地檢署就涉及賄選的當選人，目前仍持續偵辦中，且以縣議員及鄉鎮市民代表居多，惟坊間卻傳出「鬥法條件說」傳聞，假使有機會遞補的落選頭未拿出應有的「禮數」，哪麼涉案的當選人即可能趕在檢方提出當選無效之訴前，便先提出辭職，讓人無法遞補，形同是另類期約賄選，令檢方不敢掉以輕心，並密切監控蒐證中。

依公職人員選罷法相關規定，若當選人涉及賄選、搓圓仔湯退選或以強暴、脅迫等其他非法手段而當選者，檢察官若要提出當選無效之訴，必須在公告當選人名單之日起30日內提起。

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南投縣本屆五合一選舉，縣選委會在12月2日公告當選名單，所以檢方提出當選無效之訴的法定期限，也將在明年元旦到期，據南投檢方資料，截至12月12日止，受理賄選相關檢舉案件，共有360多件，其中簽分選他155件、選偵137件，且包括候選人本人、親戚及樁腳，共有13人遭收押，檢方也積極加快偵辨動作，以便趕在期限內對涉案當選人提出當選無效之訴。

不過，坊間卻傳出「鬥法條件說」傳聞，因南投縣議員8個選區之中，此次可能有一半4個選區議員當選人會被陸續提出當選無效之訴，加上全縣13鄉鎮市民代表當選人中，也不乏涉及現金買票遭列案調查，預料許多選區也會出現遞補情況。

據透露，選舉過程中，包括競選旗幟、布條、看板、宣傳車在內，哪樣不用錢？以致可能因檢方提出當選無效之訴而被解職者，也開始放出想提前提出辭職的風聲，依規定，在案件未定讞前，當選人宣誓就職後若辭職，只要缺額未過半數便無須重新辦理選舉，落選者也將無法依得票數高低依序遞補，明眼人便不難窺出，此風聲意在提醒有機會遞補者勿忘應有的誠意及「禮數」，或多或少可達到彌補自己損失的目的。

南投地檢署指出，五合一選舉雖已結束，但檢方查賄不受影響，對此傳聞也十分重視，將秉持「有聞必查」、「有據必辦」原則深入了解，並呼籲相關人等不要心存僥倖，以免因小失大、得不償失。

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