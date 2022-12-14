民眾黨開金門第一槍！「曉姐姐」對4議員當選人提當選無效之訴

代表民眾黨參選金門縣第1選區議員失利的周曉芸說，外界期盼檢調不要雷聲大、雨點小，應盡快透過司法釐清坊間賄選疑雲。（記者吳正庭攝）

2022/12/14 21:06

〔記者吳正庭／金門報導〕參選金門縣第8屆第1選區議員失利的民眾黨唯一候選人周曉芸今天到金門地方法院，對4名同選區當選議員提起當選無效之訴，她說，不便透露4人名單，期待透過司法判決，端正視聽。民眾黨金門縣黨部主委王建順說，期許檢調秉持公平、公正原則，不要畏懼任何政黨或人士的介入，影響司法判決。

外型亮麗，帶著外界加身的「美女刺客」封號，周曉芸代表民眾黨返回家鄉金門投入縣議員選舉，清新的形象加上台北市長柯文哲親自跨海站台、加持，確實在地區刮起一陣入黨小風潮，「金門曉姐姐」稱號也不脛而走。

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周曉芸說，每到選舉前，金門檢調都大動作查察賄選與蒐證，不斷有樁腳、地方民意代表被調查或收押的傳聞，金門各界希望檢調盡快透過司法，釐清坊間繪聲繪影的選舉疑雲，不要雷聲大、雨點小，重重拿起又輕輕放下。

她說，拜票過程，有選民直接反映，年輕人出來選很好，但沒有透過「大家熟悉的老方法」，好像要進入議會不太可能；對於選民「善意提醒」，她也認為，長輩比較習慣用傳統方式看選舉，畢竟還要教育下一代，期盼大家扭轉這種風氣，重新調整思維。

周曉芸強調，所幸一路上還是有很多選民去堅持，選擇用好的方式見證選舉，期待做一個在大眾檢視行為下產生的民意代表。

她說，她也了解被遞補上議員的機率不高，但提起「當選無效」之訴是候選人的權益，也希望檢調在鄉親的期盼下，能給社會大眾清楚的司法判決，這也是她向法院提告的目的之一；至於會有誰遞補？一切交給司法。

周曉芸說，參選過程也和其他候選人一樣，碰到長輩提醒，金門地方小「以後都遇得到」，而民眾黨候選人在其他縣市也有類似狀況；她是黨內在此次選舉後第1個向法院對當選人提起當選無效之訴，也告訴選民，民眾黨強調清新、勇氣的理念，盼有更多優秀人才加入。

周曉芸首次返鄉參選，在第1選區議員選舉16人搶10席的激烈競爭中，以1157票居「落選3」。

代表民眾黨參選金門縣第1選區議員失利的周曉芸（左）到金門地方法院遞狀，對4名議員當選人提起當選無效之訴。（記者吳正庭攝）

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