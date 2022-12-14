康建生技4死命案在押兇手准通信、接見 幫助藏匿者續押

李鴻淵隻身近距離槍殺康建生技公司創業人和員工，造成4死1重傷。（資料照）

2022/12/14 12:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕發生在今年7月14日的南投縣草屯鎮康建生技4死1重傷命案，唯一生還者賴敏男被家人移至北部療養，公司恢復正常營運，而兇手李鴻淵8月底被南投檢方求處死刑，李鴻淵聲請恢復通信、禁見被駁，近日抗告成功准予通信、接見；而幫助他逃亡藏匿，且介紹他買3把槍、百餘發子彈的賴裕隆聲請具保停押則被駁回。

草屯鎮康建生技公司遭瘋狂殺手李鴻淵闖入，先到倉庫區槍殺兩人，傍晚回公司再近距離開槍殺3人，該公司創辦人賴敏男博士唯一生還、但受重傷，因無法清醒說話，警方也一直無法詢問現場情況，先前其家人已將他移至北部的療養機構療傷，而康建生技公司因幫葡萄王公司產品代工，據透露葡萄王已派兩名幹部進駐，讓工廠恢復正常運作。

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李鴻淵在8月30日被南投檢方起訴，求處死刑，目前仍羈押中，他在未被起訴前曾供稱槍彈是由藏匿他的好友賴裕隆介紹向不知真實姓名的男子分批購買，惟移審後則翻供，稱不是賴介紹購買。因此在上月聲請恢復通信、接見時，被南投地院駁回，經抗告後台中高分院裁定禁止接見、通信部分撤銷。

至於賴裕隆上月底由南投地院裁定延長羈押兩個月，他後來也聲請具保停押但遭被駁回。

賴敏男博士是康建生技槍擊案唯一生還者，現在被家人移至北部療養。（記者陳鳳麗攝）

李鴻淵多年來購買的手槍和子彈火力強大，介紹李鴻淵購買槍彈的賴裕隆仍在羈押中，聲請具保停羈遭南投地院駁回。（資料照）

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