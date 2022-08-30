「怕不怕死刑？」李鴻淵出庭沉默不語 地院裁定續押

犯下4死1重傷槍擊命案的李鴻淵（穿黃上衣者）30日出庭時，被問到「怕不怕死刑？」 時，沈默不語、眼神黯然。（記者陳鳳麗攝）

2022/08/30 19:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕上月14日持槍射殺「牛樟芝之父」賴敏男等5人，造成4死1重傷的李鴻淵，及藏匿人犯、介紹李買槍彈的賴裕隆，今天下午移審，在南投地院開羈押庭時媒體問到「怕不怕死刑？」，李眼神黯然、沈默不語，與被逮捕時的囂張模樣截然不同。合議庭法官認為兩人都有逃亡、不出庭之虞，且李鴻淵仇恨心理短時間槍殺5人，若任其在外有反覆殺人的可能性，加上兩人在槍彈來源供詞不一樣，因此裁定繼續收押禁見。

李鴻淵上月14日下午持槍先到康建生技公司農場裡的資材室，將園藝課長劉慶杉及負責人賴敏男胞弟賴卿近距離開槍射殺，接著再到康建公司射殺賴敏男的女兒賴彥妤、會計張嘉綺及賴敏男，造成4人當場死亡，賴敏男博士受重傷逃過死劫。

請繼續往下閱讀...

李鴻淵經1個半月的羈押，南投地檢署檢察官今天以殺人、妨害自由、非法持有槍彈等罪嫌起訴，並求處死刑。同樣被羈押禁見的藏匿並居中介紹他買改造手槍和大批子彈的賴裕隆，也被依藏匿人犯和幫助非法持有槍彈罪起訴，兩人今天移審，南投地院下午開接押庭，合議庭法官裁定兩人繼續羈押禁見，還押南投看守所。

李鴻淵和賴裕隆分別被戒護走進法庭，李鴻淵身穿黃色上衣，看起來氣色不錯，當媒體大聲詢問「怕不怕死刑？」時，他雖仍看起來冷靜，但眼神黯然，對記者提問沉默不語。賴裕隆則表情凝重，低頭不語。

南投地院刑庭庭長陳宏瑋表示，合議庭法官認為李鴻淵殺人後變換交通工具逃亡，其被殺人等罪起訴，觸犯是本刑5年以上重罪，且其仇恨心理短時間內射殺5人，若任其在外，有反覆實施殺人的可能性，另加上對槍彈來源與賴裕隆供述不一樣，因此裁定繼續押禁見。

至於賴裕隆是被地檢署依藏匿人犯、幫助非法持有槍彈罪嫌起訴，他對槍彈來源從警詢、偵查到接押庭說的都不一樣，且他知道李鴻淵槍殺5人還藏匿人犯，若任其在外，不到庭的可能性非常高，因此也裁定羈押禁見。

賴裕走進法庭前青情凝重。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法