康建生技4死槍擊案 兇嫌起訴被求處死刑

李鴻淵被逮捕時，大聲說他是為報仇殺人，南投檢方起訴求處死刑。（資料照）

2022/08/30 10:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕上月14日槍殺康建生技負責人及主管，造成4死1重傷的兇手李鴻淵，今天被南投地檢署檢察官，以殺人等罪嫌起訴，檢方認為其預謀犯案、手段兇殘，視人命如草芥，目無法紀，向地院求處死刑。

56歲的李鴻淵是在7月14日下午1時許先到位在康建公司對面農地的資材室，以手銬控制園藝課長劉慶杉，1個小時後負責人賴敏男的弟弟走進來，與李鴻淵吵起來，李鴻淵也將其銬在椅子，並槍口抵口鼻開槍射殺，劉姓課長想逃，李鴻淵即從其後頸開槍，2人都一槍斃命。

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過了一個小時，傍晚5時許，他竊取劉姓課長的機車，騎到不遠處的康建生技公司，先後遇到劉姓廠長、拜會賴敏男的黃姓客戶及2名外籍員工，將4人拘在廁所內，並命交出手機。接著尾隨賴敏男的女兒賴彥妤進公司大廳的個人辦公室，賴大聲驚呼，李以槍口抵住賴女前額開槍，也當場斃命。

李鴻淵從辦公室走出，會計張佳琦欲開小辦公室房門，以約2公尺之距離，槍擊其左後頭頸部，當場死亡。

賴敏男聽到槍聲跑進辦公室，發現李殺害張姓會計，轉身要跑，李鴻淵開了2槍，其中1發命中賴的左耳後方，子彈彈頭停留在頭部內，目前還仍處於意識不清的狀態。李鴻淵以為賴死亡，騎車逃逸，並在劉姓不知情人友人接應下先去昔日工作的工地借錢，再以斷點方式，轉換交通工具，最後逃到台中市中清路一家養生館，藏匿在賴姓友人工作的養生館內，15日下午被大批警力逮捕，當時他走出養生館就大喊是為報仇殺人。

李鴻淵供稱，是因10年前因機器操作與洪姓課長吵架，後來被調至園藝課，劉姓課長對其百般刁難，洪姓課長後來遭蒙面人打到頭破血流，直指是李鴻淵所為，李也被以殺人未遂之罪嫌起訴，賴敏男、會計、劉姓課長和廠長及其他人都有去做證，惟因他有不在場證明，最後無罪定讞。但他因此房子被假扣押、工作不順而懷恨在心，埋下殺機。

李鴻淵在康建生技資材室先槍殺劉慶杉和賴鋕卿。（資料照）

賴敏男博士逃過死劫，重傷送醫。（資料照）

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