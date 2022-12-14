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    不孕夫妻借卵生子 離婚後老公銷毀胚胎挨告判賠

    鄭男銷毀胚胎，被高雄高分院判賠。胚胎示意圖。（資料照，記者翻攝）

    鄭男銷毀胚胎，被高雄高分院判賠。胚胎示意圖。（資料照，記者翻攝）

    2022/12/14 12:07

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓女子借卵生子，人工受孕失敗後，夫妻感情不睦分手，老公鄭男跑去診所銷毀胚胎，黃婦憤而求償113萬元，地院判決她敗訴，但高雄高分院認為鄭男要負部分責任，改判賠償6萬多元定讞。

    據了解，鄭男和黃女結婚多年無法生子，乃於2016年12月中旬，在某家診所取得年輕女子捐贈卵子7顆，與鄭男精子結合形成6顆胚胎，並將其中3顆胚胎陸續植入黃婦子宮，剩餘3顆胚胎繼續冷凍保存。

    後來2人因感情失和，於2019年4月分手後，鄭男竟在9月初要求診所銷毀胚胎，但黃女表示不同意，卻被診所銷毀，要求診所和鄭男連帶賠償100萬元精神撫慰金和醫藥費等共113萬元。

    被告鄭男和診所均指稱，鄭男等人未繼續繳納保管費用，他有提出離婚等文件，同意放棄胚胎，依兩造合約規定予以銷毀，否認有過失。

    地院認定被告等均過失，判決不用賠償，黃婦不服上訴。

    高雄高分院則認為診所依合約規定銷毀胚胎，並無不當，但胚胎為鄭姓夫婦2人共同，鄭男片面銷毀胚胎，要負部分責任，並因胚胎為物，請求精神撫慰金依法無據，僅判決鄭男賠償67000元醫藥費。

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