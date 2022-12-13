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    撞倒路邊機車逃逸 警攔獲拔槍喝令下車又查獲毒品案

    劉姓男子開車撞倒路邊機車後逃逸，警方通報警網攔獲劉男的白色轎車。（圖民眾提供）

    劉姓男子開車撞倒路邊機車後逃逸，警方通報警網攔獲劉男的白色轎車。（圖民眾提供）

    2022/12/13 10:06

    〔記者方志賢／高雄報導〕今凌晨1時許，23歲劉姓男子開車撞倒路邊機車後逃逸，警方通報警網圍捕，在一心二路、文橫三路口攔獲劉男的轎車，警方拔槍喝令劉下車，並查獲毒品安非他命2包，警方另在同行友人潘男的車內也查獲安毒1包及吸食器，訊後依毒品罪嫌將2人送辦。

    今日凌晨1時5分，警方接獲中山二路、興中一路口，一部轎車撞倒停放於路邊的機車後逃逸，所幸無人受傷，警方通報線上巡邏警網攔截圍捕。

    警方根據車號搜尋，1時11分在前鎮區一心二路、文橫三路口攔獲肇事逃逸劉男駕駛轎車，警方拔槍喝令駕駛下車，經員警盤查，劉男主動交付二級毒品安非他命2包。

    警方另盤查同行友人33歲潘男所駕駛轎車，在車內再查獲安非他命1包，及吸食器1個，劉、潘均坦承持有毒品，他們相約凌晨各開車要幫朋友搬家，沒想到遭警查獲毒品。

    另劉男涉肇事逃逸，依法可處1000元至3000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1個月至3個月。劉男、潘男均無領有汽車駕照，警一併開單告發，可處6000元至1萬2000元。警後續將依肇事逃逸路線，調閱監視器查明是否另涉交通違規行為，併予告發。

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    劉姓男子開車撞倒路邊機車後逃逸，警方通報警網攔獲劉男的白色轎車。（圖民眾提供）

    劉姓男子開車撞倒路邊機車後逃逸，警方通報警網攔獲劉男的白色轎車。（圖民眾提供）

    警訊後依毒品罪嫌將劉、潘2人送辦。（圖民眾提供）

    警訊後依毒品罪嫌將劉、潘2人送辦。（圖民眾提供）

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