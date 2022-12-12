教授偷吃怕「鬧出人命」 偽造妻簽名就醫結紮穿幫GG了

桃園市張姓大學教授擔心外遇對象再度懷孕、墮胎，在外生殖手術同意書中偽造妻子簽名而完成結紮手術，被桃園地院依偽造文書罪判處4月徒刑。（情境照）

2022/12/12 17:37

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市張姓大學教授因婚外情對象一度懷孕墮胎，他擔心再「鬧出人命」、就醫結紮，卻在同意書等文件上冒充妻子簽名，多年後被妻子發現提告；桃園地院審理時，張男在法庭審訊中聲稱妻子知情，但法官認定張妻緊被丈夫告知有結紮意願、並未同意，桃園地院審結依偽造文書罪判處張男有期徒刑4月。可上訴。

判決指出，張姓男子因婚外情對象劉姓女子曾懷孕而墮胎，2015年3月19日到林口長庚醫院做結紮手術，未經當時人在國外的妻子同意，在「外生殖器手術同意書」、「外生殖器手術說明」等文件，偽簽妻子名子簽名進行結紮手術。

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張男事後與妻子婚姻生變並於2018年9月離家。張妻之後因女兒出國留學、需要疫苗證明書，在家中翻找時於丈夫書房抽屜裡發現結紮文件，才知道被丈夫偽造簽名，且丈夫已因此完成結紮而提告。

桃園地院審理時，張男坦承是為了避免小三懷孕而結紮，且妻子不知道簽名一事，但又翻供指妻子2011年起就長期催處他結紮，簽名有獲妻子同意，2015年手術後不久曾赴美與妻子過夜、雙方有親密關係，且是妻子幫他戴套，應有看到他的體毛刮除，不可能不知情。

張妻子駁稱，張男2015年雖曾表示想要結紮，但她人在美國擔任訪問學者，根本沒必要，當時就懷疑丈夫外遇，還吵了一架，雖然丈夫赴美時兩人曾有親密行為，但是在黑暗中，並未發現丈夫剃毛，她自始至終都不知道丈夫在手術同意書中代簽名，也從未催促丈夫結紮。

桃園地院法官依審訊及相關證詞，以及張男與妻子通訊軟體對話，認定張男雖曾對妻子告知結紮意願，但未經妻子同意，文件上的簽名確實是偽造的，審結依偽造私文書罪判張男有期徒刑4月。

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