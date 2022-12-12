Youtuber小玉賣換臉謎片首宗求償案出爐 判賠黃捷100萬

百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，涉利用AI Deepfake（換臉）技術客製化牟利，新北地院判決他與共犯賠償其中2名被害者各100萬元。（資料報，本報合成）

2022/12/12 15:16

〔記者王定傳／新北報導〕26歲百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，夥同助理莊炘睿利用深偽（Deepfake）技術，將政界人士、網紅、藝人的臉部特徵，移植到色情片AV女優的臉上，販售牟利，獲利1338萬元，包括立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹等119人受害；今年7月間，一審新北地院判處朱男5年6月徒刑，民事部分則有21名被害者求償，新北地院審理後先判朱、莊2人賠償黃捷及一名空姐各100萬元，其餘19名被害者求償部分由不同法官審理中。

對此，黃捷今日表示，感謝法官還給受害者公道，寒冬中給受害者一些安慰；不過更迫切的仍是數位性暴力的修法，包括懲處、防範及補救下架機制，但願不會再有人因為性影像的威脅和流傳而擔心受怕！

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檢警追查，莊男前年7月從網路下載被害人照片或影片，小玉再利用「DEEPFACELAB」程式軟體，以人工智慧模擬演算及深偽技術，把被害人的臉部特徵移植到AV女優的臉上；同時成立「台灣網紅挖面」推特帳號、粉絲團及「盜臉駭客」YouTube頻道，上傳短片招攬網友付費加入會員後即可瀏覽相關換臉影片。

網紅「奎丁」也慘遭小玉「換臉」成為謎片主角，她得知後自扮柯南調查並拍影片揭露，卻遭報復，她的換臉影片竟成「免費觀賞」；檢警介入追查，去年10月發動搜索，並揪出隱身幕後的主謀小玉。

今年3月，新北地檢署認定2人對被害人施以網路性暴力及霸凌予以起訴；一審法官斥責2人行為惡劣，但考量2人認罪並試圖和解，態度尚佳，依違反個資法119罪判處小玉5年6月徒刑、得易科罰金198萬元，莊炘睿判3年8月、得易科罰金132萬元。

民事求償部分，有21名被害者提訴求償，分別由不同法官審理；至於黃捷與空姐求償100萬元部分，由同一位法官審理。

她們主張，這些影片仍在網路上流傳，對她們造成極大的精神上痛苦及傷害，並影響聲譽及自尊，永無寧日，已經造成難以抺滅的精神創傷。

法官審理認為，朱、莊2人把被害者的肖像製作深偽猥褻影片招攬會員販售牟利，作為負面使用，並有物化女性侵害其人性尊嚴情形，且影片在網路廣泛流布，對於不知世界上存在深偽技術的部分大眾而言，極易誤信被害者是色情影片工作者，已侵害被害者肖像及名譽權。

法官並認為，這些影片在網路上流布被他人觀覽意淫，已經嚴重不當的侵害被害者「要不要被不認識的他人作為不妥當的性聯想對象」的性自主權，因此判決2人賠償各100萬元，可上訴。

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