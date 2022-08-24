「小玉」賣換臉謎片判5年半可易科罰金 檢︰量刑過輕已上訴

百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，涉利用AI Deepfake（換臉）技術客製化牟利，一審判刑5年半、得易科罰金，檢方已提出上訴。（資料照）

2022/08/24 16:04

〔記者王定傳／新北報導〕26歲百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，夥同助理莊炘睿販賣名人的換臉謎片，獲利1338萬元，包括立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹等119人受害；新北地院日前判處小玉5年6月徒刑、得易科罰金198萬元，許多被害者紛紛請求檢方上訴，新北地檢署也認為，小玉所為造成被害者社會形象、精神受到無法彌補的傷害，影片在網路無法完全回收，且未和解，法院量刑過輕、無以收警惕之效，已提起上訴。

據了解，法院尚未收到朱、莊2人的上訴狀；多名被害者則請求檢方上訴，理由是：2人製作的影片已在網路上廣為流傳且無法完全刪除，不但影響大眾對被害人的觀感，亦已對於被害人亦產生極大的精神痛苦，被害人的社會形象、精神所受損害甚鉅，且2人並未與被害人等達成和解。

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檢方亦認為，2人所為造成被害人的社會形象、精神受到無法彌補傷害，相關影片無法完全回收，從今而後，被害人均需要擔心影片是否暗中流傳或死灰復燃，原審量刑過輕，無以收警惕之效。

檢警追查，莊男前年7月從網路下載被害人照片或影片，小玉再利用「DEEPFACELAB」程式軟體，以人工智慧模擬演算及深偽技術，把被害人的臉部特徵移植到AV女優的臉上；同時成立「台灣網紅挖面」推特帳號、粉絲團及「盜臉駭客」YouTube頻道，上傳短片招攬網友付費加入為會員之後，即可瀏覽相關換臉影片。

網紅「奎丁」也慘遭小玉「換臉」成為謎片主角，她得知後自扮柯南調查並拍影片揭露，卻遭報復，她的換臉影片竟成「免費觀賞」；檢警介入追查，去年10月發動搜索，並揪出隱身幕後的主謀小玉，查扣現金、帳戶存款，並執行拍賣小玉的賓士休旅車，共查扣9百多萬元。

今年3月新北地檢署認定2人對被害人施以網路性暴力及霸凌，起訴2人。

審理時2人認罪，小玉兩度致歉，但被害人不接受，黃捷親自出庭盼法官重判，其他被害者的律師請求重判12年，許多被害者提出民事求償。

法官認為2人觸犯個資法不當利用個資罪、刑法販賣猥褻影像、加重誹謗罪，從重依個資法論罪，各次犯行的被害者、犯意不同，119罪分論、併罰。

法官斥責2人由網路販賣換臉猥褻影像，破壞社會善良風俗，網路有快速散播特性，偽造的不雅影像一旦上傳將難以阻止、收回，嚴重影響被害者身心和名譽，行為實屬惡劣，但考量兩人認罪並試圖和解，態度尚佳，量處可易科罰金之刑。

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