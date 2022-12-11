外籍生合歡山水晶宮結冰路段「犁田」受傷 員警脱制服外套幫禦寒

穿上警用防風外套的男大生，被後來路過的遊客誤以為連警察也「犁田」受傷，經過翠峰派出所說明，才讓員警的暖心之舉曝光。（仁愛分局提供）

2022/12/11 07:22

〔記者佟振國／南投報導〕台灣最美風景！南投縣仁愛鄉台14甲線合歡山水晶宮路段，昨天因低溫路面結冰，造成2台機車打滑「犁田」騎士掛彩，其中1人是外籍大學生，由於禦寒衣物不足，凍得全身發抖，處理事故的仁愛分局員警見狀則是脱下自己的警用防風外套為他披上以免失溫，路過遊客還一度誤認員警也不慎滑倒受傷，等了解原委，才讓員警的暖心之舉曝光。

東北季風增強，海拔3000公尺的合歡山入夜至清晨的氣溫已接近0度，台14甲線武嶺至松雪樓水晶宮路段位處背陽面，日照時間不足，水氣更易凝結成冰，昨天不僅是山壁，路邊也覆蓋一層薄冰，冬季限定美景令遊客不虛此行，卻對行車安全構成威脅，車輛容易打滑失控釀成事故。

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仁愛分局翠峰派出所已擺放三角錐警示，提醒汽、車駕駛避免太過靠近結冰路面行駛，但還是有2起機車打滑事故，其中1人是菲律賓籍男大生，與5位同學騎機車遊合歡山，不熟悉路况，又過於靠路側行駛而打滑「犁田」掛彩，就地待援。

仁愛分局翠峰派出所警員曾俊文獲報到場處理，見坐在路邊受傷男大生禦寒衣物不足，被凍得瑟瑟發抖，十分狼狽，趕緊脱下自己的警用防風外套給他披上，以免失溫。

這一幕被後來路過的遊客看到，還以為連波麗士大人也「犁田」受傷了，經過翠峰派出所所長張勝華說明，才知是員警的暖心之舉。

所長張勝華說，由於低溫持續，今天上午台14甲線水晶宮路段路面仍有結冰情形，已經擺放三角錐區隔與警示，汽機車駕駛行經該路段應避免太靠山壁路側行駛，使用低速檔，避免重踩油門或煞車而造成打滑，由於路寬縮減，駕駛人務必減速慢行，耐心進行會車，以策安全。

受傷坐地的男大生（左），因為低溫冷得發抖，事故處理員警立即提供自己的警用防風外套給他穿上。（仁愛分局提供）

台14甲線合歡山水晶宮路段昨天因路面結冰，造成2台機車打滑事故，員警協助處理。（仁愛分局提供）

台14甲線合歡山水晶宮路段，因為入夜至清晨的低溫，山壁水氣已經凝結成冰。（張姓民眾提供）

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