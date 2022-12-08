為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竹市警方破獲詐騙集團逮21人 查扣720萬現金

    新竹市警方破獲網路交友及投資陷阱詐騙集團，共查獲21人、其中單一被害人損失金額超過千萬元，現場查扣現金720萬元。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市警方破獲網路交友及投資陷阱詐騙集團，共查獲21人、其中單一被害人損失金額超過千萬元，現場查扣現金720萬元。（記者洪美秀翻攝）

    2022/12/08 12:12

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警方破獲利用網路交友的投資詐騙集團，共逮捕21人，並在車手及詐欺集團的租屋處查扣720萬元現金，經查已有上百人受害，單一被害人損失金額還超過千萬元，呼籲民眾注意網路交友行為，避免涉入投資詐騙糾紛。

    新竹市警方分析發現，近期常受理投資遭詐騙的案件，經了解發現多數民眾會使用LINE社群，並在社群中結識情投意合的投資專家，雙方進一步交往後，也討論股市投資經驗，在取得被害人信任後，便鼓吹對方加入投資，加上先前可能有小額獲利，不以為意，於是要求被害人加碼投資匯款，被害人多次匯款後才發現受騙，不僅被騙了感情，連身家存款也被騙。

    警方受理報案後，調閱帳戶分析，並與銀行合作，日前逮獲正在提款的卓姓車手，除將其提領的60萬元現金查扣，也擴大追查，循線在新竹市、桃園市、新北市、台中市等地陸續緝獲以天道盟為主的黑幫成員，逮獲陳姓主嫌及羅姓等詐欺集團成員共21人，並查扣不法所得超過720萬元，其中單一被害人損失金額超過千萬元，遭詐騙人數達上百人。

    警方調閱數千筆資料，分析、彙整，推敲出犯罪集團利用男女交往及高報酬利誘，利用通訊軟體發送交友資訊取得好感後以共同投資、分擔風險或協助等名義誆騙被害人投入資金，殊不知到頭來竟是「假投資真詐財」，不僅錢沒了、心也碎了。

    警方也呼籲大眾，虛擬世界交友謹慎，投資理財務必多方謹慎查證，留意詐騙話術及不合理的投資組合，同時詐騙手法推陳出新，民眾可加入Line帳號「165防騙宣導」及新竹市警局刑警大隊臉書粉絲專頁，關注詐騙新手法，保護自已、保護家人

    新竹市警方破獲網路交友及投資陷阱詐騙集團，共查獲21人。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市警方破獲網路交友及投資陷阱詐騙集團，共查獲21人。（記者洪美秀翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    博奕事業高薪徵才騙來3人 又被詐團監禁在汽車旅館
    2022/12/08 09:06

    博奕事業高薪徵才騙來3人 又被詐團監禁在汽車旅館
    「假亞馬遜電商」耍詐！網友自曝血本無歸經驗：別被騙
    2022/12/06 21:33

    「假亞馬遜電商」耍詐！網友自曝血本無歸經驗：別被騙

    青埔A19美術館特區 掌握自住全方面優勢
    年輕男陷入高薪、免出國求職陷阱 遭囚禁淪詐騙人頭戶
    2022/12/05 13:17

    年輕男陷入高薪、免出國求職陷阱 遭囚禁淪詐騙人頭戶
    又見「假檢警」老梗粗估10多人受害 刑大攻堅逮10嫌
    2022/12/05 12:26

    又見「假檢警」老梗粗估10多人受害 刑大攻堅逮10嫌

    溫差大 久咳又喘當心是菜瓜布肺警訊
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播