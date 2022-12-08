竹市警方破獲詐騙集團逮21人 查扣720萬現金

新竹市警方破獲網路交友及投資陷阱詐騙集團，共查獲21人、其中單一被害人損失金額超過千萬元，現場查扣現金720萬元。（記者洪美秀翻攝）

2022/12/08 12:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警方破獲利用網路交友的投資詐騙集團，共逮捕21人，並在車手及詐欺集團的租屋處查扣720萬元現金，經查已有上百人受害，單一被害人損失金額還超過千萬元，呼籲民眾注意網路交友行為，避免涉入投資詐騙糾紛。

新竹市警方分析發現，近期常受理投資遭詐騙的案件，經了解發現多數民眾會使用LINE社群，並在社群中結識情投意合的投資專家，雙方進一步交往後，也討論股市投資經驗，在取得被害人信任後，便鼓吹對方加入投資，加上先前可能有小額獲利，不以為意，於是要求被害人加碼投資匯款，被害人多次匯款後才發現受騙，不僅被騙了感情，連身家存款也被騙。

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警方受理報案後，調閱帳戶分析，並與銀行合作，日前逮獲正在提款的卓姓車手，除將其提領的60萬元現金查扣，也擴大追查，循線在新竹市、桃園市、新北市、台中市等地陸續緝獲以天道盟為主的黑幫成員，逮獲陳姓主嫌及羅姓等詐欺集團成員共21人，並查扣不法所得超過720萬元，其中單一被害人損失金額超過千萬元，遭詐騙人數達上百人。

警方調閱數千筆資料，分析、彙整，推敲出犯罪集團利用男女交往及高報酬利誘，利用通訊軟體發送交友資訊取得好感後以共同投資、分擔風險或協助等名義誆騙被害人投入資金，殊不知到頭來竟是「假投資真詐財」，不僅錢沒了、心也碎了。

警方也呼籲大眾，虛擬世界交友謹慎，投資理財務必多方謹慎查證，留意詐騙話術及不合理的投資組合，同時詐騙手法推陳出新，民眾可加入Line帳號「165防騙宣導」及新竹市警局刑警大隊臉書粉絲專頁，關注詐騙新手法，保護自已、保護家人

新竹市警方破獲網路交友及投資陷阱詐騙集團，共查獲21人。（記者洪美秀翻攝）

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