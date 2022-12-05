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    又見「假檢警」老梗粗估10多人受害 刑大攻堅逮10嫌

    一張假檢公文讓高市婦人賣股票，被詐160萬刑大攻堅勇逮詐騙集團10嫌。（圖由民眾提供）

    一張假檢公文讓高市婦人賣股票，被詐160萬刑大攻堅勇逮詐騙集團10嫌。（圖由民眾提供）

    2022/12/05 12:26

    〔記者黃良傑／高雄報導〕「假檢警」老梗仍詐2名婦人220萬元，高市刑大接獲報案組成專案小組，遠赴台中、台北攻堅，逮捕車手及涂姓幹部共10人，查扣犯案手機和假檢「台北地檢署」監管科公文，車手指認由主嫌涂男指揮，但他否認是集團幹部，辯稱只是介紹劉姓、何姓2名車手頭給車手認識，警方粗估目前已有10多人受害，將擴大清查。

    據了解，高雄68歲林姓婦人被詐騙集團盯上，電話詐稱有電信費欠款未繳，隨後又有自稱是檢察官、警察的男子找上門，拿出一紙「台北地檢署」監管科收據，誆稱她名下帳戶涉嫌洗錢，以凍結帳戶為由，要求被害人面交提款卡及儲金，林婦不疑有他，擔心積蓄遭檢警沒收，配合詐團指示交出存款、提款卡、還特別把股票變現，捧了160多萬元交給假檢。

    另一名高市三民區50歲丁姓婦人也被同樣詐騙手法，騙走了40多萬元，假檢與她相面交提款卡，以一紙假造的「台北地檢署」公文，就輕鬆詐騙金錢，利用「面交」的交款方式，因無匯款證明，造成警方追查困難，涂男平日出入開BMW名車，帶漂亮女友入住日租型高檔套房。

    刑大掌握集團幹部及車手頭及車手身分，兵分多路遠赴台北、台中等地追捕，攻堅帶回涂姓幹部，以及劉姓、何姓、陳姓、潘姓等9名車手，其中涂男否認擔任車手，辯稱自己只是仲介工作，警方認為他避重就輕，訊後依詐欺等罪將10人移送法辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    一張假檢公文讓高市婦人賣股票，被詐160萬刑大攻堅勇逮詐騙集團10嫌。（圖由民眾提供）

    一張假檢公文讓高市婦人賣股票，被詐160萬刑大攻堅勇逮詐騙集團10嫌。（圖由民眾提供）

    一張假檢公文讓高市婦人賣股票，被詐160萬刑大攻堅勇逮詐騙集團10嫌。（記者黃良傑攝）

    一張假檢公文讓高市婦人賣股票，被詐160萬刑大攻堅勇逮詐騙集團10嫌。（記者黃良傑攝）

    一張假檢公文讓高市婦人賣股票，被詐160萬刑大攻堅勇逮詐騙集團10嫌。（記者黃良傑攝）

    一張假檢公文讓高市婦人賣股票，被詐160萬刑大攻堅勇逮詐騙集團10嫌。（記者黃良傑攝）

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