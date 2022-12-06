「假亞馬遜電商」耍詐！網友自曝血本無歸經驗：別被騙

原po分享假冒Amazon亞馬遜電商平台網站，以及自身被詐騙經驗，提醒大家不要受騙。（圖片取自「爆料公社」）

2022/12/06 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕「假亞馬遜電商網站」詐騙近期逐漸盛行，近日一名網友在爆料公社發文分享自己遇詐經驗，提醒民眾千萬要注意假冒Amazon亞馬遜電商平台的網站。

原po說，9月在交友軟體遇到一名女網友，經過一個月的聊天和她聊到投資，女網友向他推薦假冒Amazon亞馬遜電商平台的網站，聲稱她也投資30多萬在裡面，原po怕對方會不高興，也以最低額度投資。

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原po一直覺得是詐騙網站，持續上網找尋是否有相關案例，直到11月才在防詐達人看到相關宣傳，他與不知情的女網友才驚覺真的被詐騙。

原po認為，即使報警，錢也一定拿回不來，所以先行與詐騙集團溝通，並未立刻報警。詐騙集團指稱，若以台幣匯款要先付1萬保證金，他請詐騙集團從本金扣除，將餘額匯款給他，詐騙集團拒絕，最後以金流問題為由要凍結原po帳號。

原po向對方說，要在各大平台發文公告網站是詐騙，詐騙集團還回嗆要用律師團告他，讓他收傳票。原po把假網站的網域創立時間（今年7月）跟亞馬遜入主台灣的時間（2017年）比對，順便發出各大詐騙疑慮相關內容傳給對方，但詐騙集團堅稱要拿錢就只能按照他們的規範，原po才去警局報案。

許多網友看完紛紛說，「投資一句話：不熟的東西不要碰」、「會相信這麼大的國際企業，居然有line的小編，而且還會回覆人才好笑吧。」、「line官方帳號沒有綠標也信？」、「商品網頁是很經典的大陸美學，紅字設計+一大堆一人分飾多角的買家洗評」原po無奈稱自己太傻，只好把自己的經驗分享出來，提醒大家切勿受騙上當！

防詐達人也提醒大眾，Amazon在國外可說是最大的電商平台，但在台灣只有少數人使用，大眾不了解如何運作，甚至不確定頁面長相，詐騙集團很容易做一個假的網站讓人信以為真。為了吸引大眾目光，在客戶訂單的畫面，也出現像一般電商平台的接單頁面，就如一頁式購物網站會一直跳有很多人已下單商品的通知，試圖讓進到網站的人覺得真的可以賣賣看。防詐達人呼籲大眾現今詐騙手法千變萬化，千萬不要被釣魚網站騙了。

原Po分享假冒Amazon亞馬遜電商平台網站。（圖片取自「爆料公社」）

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