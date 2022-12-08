白牌車司機持槍銬人搶店家 法院裁定收押

苗栗縣30歲楊姓男子，5日深夜趁苗栗市一家雜貨店打烊關門之際，持槍闖入，將老闆娘上銬，搜刮2萬多元後逃逸。（記者彭健禮翻攝）

2022/12/08 09:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣30歲楊姓男子，5日深夜趁苗栗市一家雜貨店打烊關門之際，持槍闖入，將老闆娘上銬，搜刮2萬多元後逃逸，引發地方恐慌。警方昨天凌晨在市區一處公園，將楊男逮獲，依強盜罪嫌將他送辦，由苗栗地方檢察署向苗栗地方法院聲請羈押獲准。

警方調查，楊男離婚後，在苗栗市至公路租屋，靠開白牌車維生，疑因積欠賭債，不堪被逼債，將歪腦筋動到住處附近的一間雜貨店，5日晚間先假借買提神飲料，觀察店內狀況，再趁晚間10點多見雜貨店打烊，鐵捲門放下之際，持改造手槍趁機鑽入，掏槍喝令把老闆娘上手銬，搜刮店內2萬多元現金逃逸。

請繼續往下閱讀...

警方獲報後，組專案小組並撒出警網全力追緝，但楊男駕車流竄。警方先於6日凌晨5點多在苗栗市玉清路發現楊男，上前追捕時，楊男亡命逃竄，在窄路狂飆，甩掉警車圍捕，雖在苗栗市五文昌廟附近發現楊男犯案用汽車，但楊男已跳下稻田逃離。

不過，楊男的鞋子因陷入田間爛泥，被棄置現場，加上楊男的交通工具也被查獲，警方研判楊男應該跑不了太遠，除在楊男住處及其前妻住家周邊埋首，也擴大清查旅館、公園等可能落腳處，於昨天凌晨4點30分許，在苗栗市黃昏市場對面小公園，將狼狽藏匿的楊男拘捕到案。

警方並在楊男住處及棄置車輛地點附近水溝，找到做案用的改造手槍及子彈，追回少部份贓款等證物，偵訊後，昨天下午依違反強盜、槍砲等罪嫌，將他移送苗栗地檢署偵辦。經苗栗地檢署向苗栗地法聲請羈押，法院昨晚裁定收押。

警方將楊男逮獲，依強盜、槍砲等罪嫌將他送辦，由苗栗地方檢察署向苗栗地方法院聲請羈押獲准。（記者彭健禮翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法