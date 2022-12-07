為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台北天母疑出現孔蓋大盜 號誌桿遭撬、電線外露恐害學童觸電

    台北市議員汪志冰指出，近期士林區天母地區多處交通號誌桿上維修孔蓋疑遭人撬開，內部大捆電線外露，恐傷及行人及學童。（台北市議員汪志冰提供）

    台北市議員汪志冰指出，近期士林區天母地區多處交通號誌桿上維修孔蓋疑遭人撬開，內部大捆電線外露，恐傷及行人及學童。（台北市議員汪志冰提供）

    2022/12/07 14:35

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市疑出現孔蓋大盜！議員汪志冰指出，近期士林區天母地區多處交通號誌桿上維修孔蓋疑遭人撬開，內部大捆電線外露，且因遭破壞號誌桿均位於天母國小周邊，孩童經過若不慎碰觸外露電線，後果恐不堪設想；台北市交通工程處表示，將立即以備品復原，並向警方報案追查中。

    汪志冰表示，民眾於11月29日發現天母西路41巷口交通號誌維修孔蓋，通報1999後立即維修妥處，但隔日孔蓋再度不翼而飛，且連日來鄰近的號誌桿孔蓋也疑遭竊，犯案點也轉移至天母北路天玉街口，該處4支交通號誌桿無一倖免。

    汪志冰憂心，號誌桿孔蓋遭竊，內部大捆電線外露，且周邊就是天母國小，學童上下學經過若不慎碰觸，輕者遭劃傷，重者若觸電後果恐不堪設想。

    汪志冰認為，近期原物料大漲、金屬材料價格上揚，而失竊孔蓋處皆無明顯破壞痕跡，疑似是不肖份子專偷鋼片變賣，不僅造成公物財產損失，更危及公共安全，要求北市府應儘速搜集相關資料報警備案，不僅懲罰竊賊、更要保障民眾通行安全。

    交工處表示，接獲通報後已派員以備品復原，且向警方報案追查，現已掌握相關資料；交工處指出，過去偶有交通號誌桿維修孔蓋鬆脫的零星情形，少見大量遺失，且雖為鋼片材質，但變賣、回收價值不高，若竊賊刻意挑此下手，那應是「非常缺錢」。

    台北市議員汪志冰指出，近期士林區天母地區多處交通號誌桿上維修孔蓋疑遭人撬開，內部大捆電線外露，恐傷及行人及學童。（台北市議員汪志冰提供）

    台北市議員汪志冰指出，近期士林區天母地區多處交通號誌桿上維修孔蓋疑遭人撬開，內部大捆電線外露，恐傷及行人及學童。（台北市議員汪志冰提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    22歲選美佳麗伸展台上致詞 慘遭漏電麥克風電倒在地
    2022/12/01 15:42

    22歲選美佳麗伸展台上致詞 慘遭漏電麥克風電倒在地
    台南吊車吊桿誤觸高壓電 52歲司機命危送醫急救
    2022/11/21 14:36

    台南吊車吊桿誤觸高壓電 52歲司機命危送醫急救

    通膨潮來襲 房子這樣購「財」保值
    13歲少女洗完澡濕身碰電視 不幸觸電身亡
    2022/10/12 15:39

    13歲少女洗完澡濕身碰電視 不幸觸電身亡
    竹北路燈維修孔、開關缺蓋 電線裸露藏危機
    2018/05/09 17:14

    竹北路燈維修孔、開關缺蓋 電線裸露藏危機

    餐飲業者這樣做 獲食藥署表揚
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播