台北天母疑出現孔蓋大盜 號誌桿遭撬、電線外露恐害學童觸電

台北市議員汪志冰指出，近期士林區天母地區多處交通號誌桿上維修孔蓋疑遭人撬開，內部大捆電線外露，恐傷及行人及學童。（台北市議員汪志冰提供）

2022/12/07 14:35

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市疑出現孔蓋大盜！議員汪志冰指出，近期士林區天母地區多處交通號誌桿上維修孔蓋疑遭人撬開，內部大捆電線外露，且因遭破壞號誌桿均位於天母國小周邊，孩童經過若不慎碰觸外露電線，後果恐不堪設想；台北市交通工程處表示，將立即以備品復原，並向警方報案追查中。

汪志冰表示，民眾於11月29日發現天母西路41巷口交通號誌維修孔蓋，通報1999後立即維修妥處，但隔日孔蓋再度不翼而飛，且連日來鄰近的號誌桿孔蓋也疑遭竊，犯案點也轉移至天母北路天玉街口，該處4支交通號誌桿無一倖免。

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汪志冰憂心，號誌桿孔蓋遭竊，內部大捆電線外露，且周邊就是天母國小，學童上下學經過若不慎碰觸，輕者遭劃傷，重者若觸電後果恐不堪設想。

汪志冰認為，近期原物料大漲、金屬材料價格上揚，而失竊孔蓋處皆無明顯破壞痕跡，疑似是不肖份子專偷鋼片變賣，不僅造成公物財產損失，更危及公共安全，要求北市府應儘速搜集相關資料報警備案，不僅懲罰竊賊、更要保障民眾通行安全。

交工處表示，接獲通報後已派員以備品復原，且向警方報案追查，現已掌握相關資料；交工處指出，過去偶有交通號誌桿維修孔蓋鬆脫的零星情形，少見大量遺失，且雖為鋼片材質，但變賣、回收價值不高，若竊賊刻意挑此下手，那應是「非常缺錢」。

台北市議員汪志冰指出，近期士林區天母地區多處交通號誌桿上維修孔蓋疑遭人撬開，內部大捆電線外露，恐傷及行人及學童。（台北市議員汪志冰提供）

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