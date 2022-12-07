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    最低僅避損「150元」！新光金資深副總等5人涉內線交易案起訴

    時任新光金控發言人暨資深副總徐順鋆（中）。（資料照，記者錢利忠攝）

    時任新光金控發言人暨資深副總徐順鋆（中）。（資料照，記者錢利忠攝）

    2022/12/07 10:06

    〔記者錢利忠／台北報導〕時任新光金控發言人暨資深副總徐順鋆、時任新光金控資深協理李超儒、專案經理楊延德、楊妻簡杏勳、楊的小舅子簡銘村等5人，涉嫌於新光金合併元富證券的重大訊息確定之後及公布之前，於內部人禁止交易期間，為規避新光金股份轉換的利空消息，涉嫌進場避損，分別避損「150元」至獲利112萬7440元，台北地檢署今依違反證券交易法之內線交易罪起訴5人。

    檢方考量5人均無前科，於偵查期間均已自白認罪，犯後態度良好，建請法院減輕其刑，並斟酌宣告緩刑，以勵自新。另外，不法所得均建請法院宣告沒收。

    檢方調查，2019年4月24日，新光金與元富證券同步發布重訊，徐順鋆等5人涉嫌在內部人知悉重訊的禁止交易期間，進場交易避損及套利，交易金額總計約100多萬元。

    徐順鋆涉嫌於2018年4月11日至23日，賣出90張新光金股票，均價為每股12.07元，出售金額合計108萬6300元。

    李超儒則涉嫌於2018年4月11日至20日，共賣出10張新光金股票，均價為每股12.14元，總出售金額為12萬1400元，總計避損金額僅150元。

    楊延德夫婦及小舅子等3人，分別於2018年4月17日至19日，先後高賣、低買新光金數百張，分別不法獲利112萬7440元、9萬7300元。

    時任新光金專案經理楊延德。（記者錢利忠攝）

    時任新光金專案經理楊延德。（記者錢利忠攝）

    時任新光金控副總經理兼發言人李超儒。（資料照，記者錢利忠攝）

    時任新光金控副總經理兼發言人李超儒。（資料照，記者錢利忠攝）

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