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    評鑑新制上路2年 司改會：顯未達發現不適任司法官成效

    針對法官、檢察官個案評鑑制度的施行，民間司法改革基金會今舉行記者會，提出7點建議。（記者謝君臨攝）

    針對法官、檢察官個案評鑑制度的施行，民間司法改革基金會今舉行記者會，提出7點建議。（記者謝君臨攝）

    2022/12/06 15:10

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對法官、檢察官個案評鑑制度的施行，民間司法改革基金會今（6）日舉行記者會，指人民可直接請求評鑑此一制度上路已2年，但調查發現，請求成立的案件皆為機關、團體提出，並無任何人民請求的案件，且新制運作顯未能充分達到發現不適任司法官的成效。鑑此，司改會也於會中提出7點建議。

    司改會指出，2020年「法官法」修正後，人民可直接針對司法官的違失行為請求評鑑。去年司改會曾提出觀察報告，認為該制度成效不彰，有檢討的必要。法官評鑑委員會則稱：「由於新制上路始一年，具體成效仍待持續觀察及努力。」

    於第二年，司改會持續觀察施行成效，發現法評會雖在調閱法庭錄音上更積極，但從案件終結情形來看，新制上路第一、二年變動不大，有檢討、改善的必要。

    司改會表示，據統計，請求成立的案件皆為機關、團體提出，並無任何人民請求的案件。而就請求不成立，但有移請職務監督的案件，則有2件為人民請求。也就是說，於新法上路二年後，共成立7件案件，且請求人皆非人民，在人民直接請求評鑑的案件中，至今仍未有任何案件能成立請求。

    司改會指出，法評會調閱法庭錄音的案件量於第二年度已大幅增加。再觀察評鑑決議的內容可發現，只要民眾表明法官有態度不佳的情形，法評會原則上皆會勘驗開庭錄音光碟，發動調查的門檻並不高，應值肯定。另一方面，檢評會勘驗開庭錄音的案件，仍屬罕見，應盤點投入的人力及調查流程，向法評會學習。

    綜合兩年度的觀察，司改會提出7點建議：首先，評鑑委員會有積極聽取陳述及調查的義務，減輕民眾難以提出書狀的實際障礙，並盡可能輔導、協助民眾具體敘明被請求人的違失行為；法評會積極調閱、勘驗法庭錄音光碟，應值肯定。但於正式作成決議前，建議給予民眾針對錄音內容閱覽及表示意見的機會。

    再者，檢評會的調查情形未如法評會積極，應盤點投入的人力及調查流程，妥予檢討改善；經勘驗光碟或調查，發現法官、檢察官開庭態度不佳時，不能以單一案件的情況判斷情節是否重大，而有必要向受評鑑人所屬單位調閱其是否有其他受申訴、陳情的情形，或抽查其他案件有無類似情形。

    另，評鑑委員會應主動與法律扶助基金會等團體合作，降低經濟弱勢或身心障礙民眾請求個案評鑑的門檻，並應於台北以外地區設立分會或辦事處，提供諮詢輔導與收件服務；應使「訴訟代理人」、「告發人」等可能直接面對法官或檢察官違失行為之人，都有權請求個案評鑑。

    此外，評鑑委員會應公布施行年報報告，並檢討施行成效，供社會各界檢視及監督。針對新制施行的成效，相關權責機關應盡速檢討改善相關機制。

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