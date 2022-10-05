29位律師申請轉任法官 司法院對外徵求意見

29名申請轉任法官的律師，司法院對外廣徵意見。（記者吳政峰翻攝）

2022/10/05 23:43

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院近期舉辦2022年律師申請轉任法官遴選，共吸引29位律師報名，為了確認報名者的風評與能力，司法院日前公開29人的相關資料，對外廣徵意見，盼能替國家選取適任者出任法官。欲提供意見者，可在10月31日以前填寫線上填寫調查表，也可以電子郵件或傳真方式寄至司法院，給法官遴選委員會參考。

司法院指出，公告2022年律師申請轉任法官人員姓名及足資識別身分的學經歷等相關資料，請各界踴躍提供意見。依法官遴選辦法第9條、第12條規定，公開今年律師申請轉任法官29人姓名及學經歷等相關資料如，請外界瀏覽並踴躍提供意見。

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司法院表示，欲提供意見者，請於10月31日（星期一）前以線上方式填寫調查表，或下載陳述意見表填寫後傳真至（02）2371-5583，或以電子郵件方式寄至YJL02@judicial.gov.，司法院人事處（第五科）劉專員收（聯絡電話：02-23618577分機410）。

今年申請轉任法官的29名律師中，2人執業長達22年，為最資深者。許多人的背景都不同，有些4人曾任大法官助理、書記官、法官助理、仲裁協會專員，也有人當過私人企業法務、國中組長、公家機關員工，經歷多元。能通過第一階段書審者，將進入到第二階段，由法官遴選委員會進行口試。

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