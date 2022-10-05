「惡龍」18度求假釋遭駁 張錫銘妻：已「改變上進」盼給機會自新

張錫銘妻子（左二）說這幾年來看見丈夫的改變與上進，希望大家給他自新、回饋社會的機會。（記者王俊忠攝）

2022/10/05 18:30

〔記者王俊忠／台南報導〕「惡龍」張錫銘犯下多件擄人勒贖與殺人、槍砲等重大刑案，被合併判無期徒刑，在台南監所收押、服刑已17、8年，迄今前後18次申請假釋都遭駁回，改上法院打行政訴訟。5日張錫銘出庭，太太也到法庭旁聽；張妻在開庭後說，從過去到現在看到張錫銘的改變、真誠與學習、上進，希望社會大眾給張錫銘一個自新、回饋社會的機會。

張妻表示，張錫銘過去年輕不懂事做錯事，但不代表就不會成長、不會改變，她有看到張錫銘這幾年來的改變與上進，當然年紀也有了，可以給張錫銘機會為社會做出付出與貢獻，張錫銘是鄉下孩子，年幼時沒接受什麼教育，如今已經有改變了，為何矯正單位要一直否決？不讓張錫銘回歸社會做出回饋奉獻，這是很可惜的事。

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張妻說，這10多年來，她跟孩子的生活就是努力、陪伴與教育，希望不要再成為下一個社會問題；雖然孩子並不知道他們的父親過去為何會犯這些錯？但很清楚張錫銘就是他們的爸爸。

對於矯正署希望張錫銘能與受害人賠償和解，張妻認為，縱然丈夫與她想去找受害人和解，但受害人不會怕嗎？她想法是嫌犯一方不宜私下去找受害人尋求和解、修復，仍應請有公信力的政府機關協助為宜。

「監所關注小組」理事長陳惠敏強調，張錫銘為假釋案屢遭駁打行政訴訟，也是想了解假釋的標準在那裡？因為以往不同個案有不同的假釋理由，她建議，假釋必須建立一定標準，不該給矯正署太大裁量空間，這需立法彌補疏漏，但在立法不易的前提下，仍希望政府部門能努力有開創性作為。畢竟張錫銘過去是拿槍的人，如今能改拿起筆看六法、走法律途徑，這種矯正教化成功的例子，不該給他自新機會嗎？

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