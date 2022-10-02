婦買凶殺夫2人處無期 最高院發回重審：凶嫌證詞矛盾

杜婦買凶殺夫判無期，被最高法院撤銷，由高雄高分院重審。（資料照）

2022/10/02 23:04

〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚社會婦人杜瑞媛買凶殺夫案，她和凶嫌楊志清被高雄高分院依殺人罪，各處無刑徒刑，最高法院認為楊等人行凶過程供詞不一，撤銷原判決發回，現由高雄高分院重新審理。

判決書指出，2021年4月4日上午，結婚多年的杜婦與丈夫曾男起衝突，想起他外遇又家暴，憤而在深夜11點找被告楊男、余姓和王姓少年（由少家法院審理）訴苦，楊男供稱可以幫忙處理，杜婦並談及其夫若死亡，有100萬元保險金，其中50萬元可以作為楊等3人報酬。

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楊男允諾後，指示余、王2少年行凶，事成後他拿20萬元，其餘30萬元2少年平分15萬元。之後，余、王埋伏在曾男回家路上，由余持刀猛砍死他。

地院依殺人罪判處杜婦徒刑20年，楊則處無期徒刑，2人不服上訴，高雄高分院認為杜婦帶王等勘驗其夫上班地點和路過地方，還提供其夫照片指認，甚至提供租處讓少年行凶後藏匿，涉案情節重大，改判無期徒刑，楊則刑度不變。

案經上訴最高法院後，合議庭法官調查，杜婦要求儘速殺害其夫時，楊第一時間並無回應，是由余姓少年主動應允下手，並自行邀王姓少年參與，而楊沒有反對此計畫，且向杜婦表示由少年執行殺人計畫，萬無一失，此部分與原審認定上開犯罪事實有出入，有必要再釐清，於是發回高雄高分院重新調查。

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