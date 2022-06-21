不滿老公外遇又家暴 婦人買凶殺夫改判無期徒刑

杜姓婦人疑不滿丈夫出軌又家暴，竟買凶殺夫，高雄高分院今宣判，杜婦改判無期徒刑，楊男無期徒刑不變。（資料照）

2022/06/21 09:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕56歲杜姓婦人因不滿曾姓丈夫外遇又家暴，涉嫌花50萬元找楊姓男子僱請2名少年行兇，地院依共同殺人罪判處杜婦徒刑20年、楊男則處無期徒刑，案經上訴高雄高分院後，今天上午宣判，杜婦改判無期徒刑，楊刑度不變。

據了解，2021年4月4日上午9點多，結婚多年的杜婦與丈夫曾男起衝突，想起曾男外遇又對她家暴，因而萌生殺機，在深夜11點找到楊男、余姓和王姓少年（由少家法院審理）訴苦，楊男供稱可以幫忙處理，杜婦並談及若曾男死亡，會有100萬元保險金，其中50萬元可以作為楊等3人報酬。

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楊男與余、王兩少年談妥，事成後他拿20萬元，其餘30萬元他們各15萬元，並約定19日下午動手，楊男還恫嚇余說：「曾男沒死，你就會死」，因為保險金發不下來，大家就沒錢分。

19日晚上6點54分許，余姓、王姓少年埋伏在曾男回家路上，並由王上前搭訕，確認曾身分無誤後，由余持刀猛砍他脖子，曾男受重創求助附近民眾，送醫急救仍傷重不治。

當晚10點多，楊男確認曾男死亡後，載著余、王到台南海邊丟棄作案兇刀和衣物。案經苓雅分局依殺人罪，移送高雄地檢署偵辦並起訴。

同年11月間，高雄地院宣判依殺人罪判處杜婦有期徒刑20年，楊則處無期徒刑，2人不服上訴，高雄高分院上午宣判，合議庭認為杜婦惡性重大，改判無期徒刑，楊刑度不變，可上訴。

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