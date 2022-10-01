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    港籍女大生在龍山寺公廁輕生 父親抵台防疫隔離中

    港籍女大學生日前在北市龍山寺內輕生。（本報資料照）

    港籍女大學生日前在北市龍山寺內輕生。（本報資料照）

    2022/10/01 11:47

    〔記者劉慶侯／台北報導〕來台就讀大學的港籍鍾姓女學生，9月29日在在台北市龍山寺廁所內輕生身亡。警方在她身上發現「不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起、要清理很麻煩」等字條。鍾女父親已在昨日抵台，現正配合防疫隔離中。警方將待對方解除管制後共同調查死因及處理後續事宜。

    警方表示，龍山寺清潔員是上個月29日下午2點左右打掃時，發現女廁有一間門無法打開，呼喊也沒有人應門，於是通報保全人員。保全人員到場查看，赫然發現年輕女子在廁所內輕生，嚇得報警。救護人員趕到時，女子已經明顯死亡。

    警方調閱監視器畫面，發現女子早上11點左右，獨自一人到台北市龍山寺，進入女廁後就沒有離開，沒有其他閒雜人等尾隨，現場也沒有打鬥痕跡。

    警方還在她身上找到2張紙條，寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，請各位原諒我、不要隨便跟靈界的人溝通」等字句，因此排除外力介入，研判她輕生。

    警方查出死者為自香港來台就讀於龍華科技大學的鍾姓女學生，由於死者在台沒有親友，警方透過管道與對方家屬取得聯繫，昨日鍾父已抵達台灣，將與警方共同處理後續事宜。

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