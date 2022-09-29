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    龍山寺女廁門打不開 保全一看赫見女子輕生

    台北市龍山寺今天驚傳女子在廁所輕生事件。（資料照）

    台北市龍山寺今天驚傳女子在廁所輕生事件。（資料照）

    2022/09/29 18:34

    〔記者王冠仁／台北報導〕鍾姓女子今天早上獨自一人前往台北市萬華區龍山寺，她進入女廁後就遲遲沒有出現；下午時刻，清潔員前往女廁打掃時，發現有一間廁所隔間無法打開也無人回應，她通報保全人員前來查看，赫然發現鍾女在廁所內上吊自殺身亡。警方在她身上發現「對不起、要清理很麻煩」等字條，初判是單純自殺事件。

    警方調查，今天早上11時許，鍾姓女子獨自一人前往台北市龍山寺，她隨後進入女廁後就沒有離開。下午2時許，清潔員前往廁所打掃，發現其中一間廁所隔間門無法打開，清潔員呼喊也沒有人應門，於是通報保全人員。

    保全人員查看後，赫然發現鍾女在廁所內上吊自殺，嚇得報警。救護人員趕到時鍾女已經明顯死亡，轄區警方查看監視器畫面，發現當時鍾女一人進入女廁，沒有其他閒雜人等尾隨她，且現場沒有打鬥痕跡，警方還在她身上找到2張紙條，寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，請各位原諒我、不要隨便跟靈界的人溝通」等字句，排除外力介入研判她自殺。

    警方目前正在進一步聯繫鍾女家屬，釐清她輕生原因。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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