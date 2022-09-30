龍山寺女廁驚見女子輕生！死者為19歲香港來台就讀女大生

台北市龍山寺女廁29日發生女子輕生事件。（資料照）

2022/09/30 10:43

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區龍山寺的廁所29日發生女子疑輕生身亡。警方在她身上發現「不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起、要清理很麻煩」等字條。警方查出該女子為香港籍的19歲鍾姓女大學生，在台並無親友，警方正連繫家屬，調查死因及處理後續事宜。

警方調查，龍山寺清潔員是29日下午2點左右打掃時，發現女廁有一間門無法打開，呼喊也沒有人應門，於是通報保全人員。保全人員到場查看，赫然發現年輕女子輕生，嚇得報警。救護人員趕到時，對方已經明顯死亡。

請繼續往下閱讀...

警方調閱監視器畫面，發現女子在早上11點左右，獨自一人到龍山寺，進入女廁後就沒有離開，沒有其他人尾隨，現場也沒有打鬥痕跡。

警方還在她身上找到2張紙條，寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，請各位原諒我、不要隨便跟靈界的人溝通」等字句，因此排除外力介入，研判她輕生。

警方查出死者為自香港來台就讀於龍華科技大學的鍾姓女學生，由於死者在台沒有親友，警方現透過管道與對方家屬進一步聯繫，釐清她輕生原因，並協請家屬來台處理後續事宜。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法