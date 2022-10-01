強打俏護士玩「毒龍鑽」 高雄警查獲「外送茶」逮33C正妹

警方在前金區某旅館當場查獲外送茶應召服務。（讀者提供）

2022/10/01 09:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市警方獲報，前金區某旅館常有打扮時髦的正妹搭乘專車進出，警方研判應是「外送茶」應召模式，經前往蒐證時，當場在旅館房間內查獲剛結束性交易的阮姓越南籍女子和鄭姓男客，並逮捕接送的蔡姓司機，訊後分別依妨害風化罪及社維法送辦。

警方指出，上月29日晚間9點多，員警得知有「外送茶」已抵達該旅館，調派警力前往查緝時，當場在旅館房間內查獲剛結束性交易的鄭男（35歲）、阮女（34歲），並在垃圾桶用找到用過的保險套等證物。

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警方同步在旅館外逮捕負責接送的蔡姓司機（55歲），並將3人一併帶回警局偵訊；警方發現，阮女外形亮眼、皮膚白晰、身材姣好，是用看護工名義申請來台，今年8月被通報失聯，應召集團用「俏護士」對外宣傳，號稱只要花3100元，就有33C的俏護士幫你「毒龍鑽加冰火」，只要雙方都同意就可以玩。

警訊時，蔡、阮坦承犯行，阮女說自己雖然收費3100元，但實際只拿1200元，剩下的1900要交給司機帶回去給老闆；蔡男則說自己只是打工，賺400元油錢，老闆是誰他不清楚，訊後3人被警方分別依妨害風化罪及社維法送辦，並擴大追查幕後應召集團。

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