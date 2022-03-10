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    打完2劑疫苗才能「連結」 SPA店男客「候套」GG了

    半套店6人送辦。（民眾提供）

    半套店6人送辦。（民眾提供）

    2022/03/10 12:10

    〔記者黃良傑／高雄報導〕色情交易除拿現金外，還必須出示黃卡，確定打完2劑疫苗才能服務「連結」？高市一間隱身大樓出租套房的美容SPA店，規定必須打過2劑疫苗才能做半套或全套性交易，新興分局直搗黃窟，查獲「候套」的男客及2名女服務生，查扣當日營業所得3400元、監視器主機、鏡頭、帳冊、預約單等證物，現場負責人胡男與員工林男、趙男，被依妨害風化罪嫌法辦。

    新興分局今指出，前金區七賢路上一大樓內暗藏春色，有美容SPA店掛羊頭賣狗肉，涉嫌從事色情性交易，警方發現色情網路論壇張貼攬客訊息，業者標榜防疫到位，入內消費者必須打完2劑疫苗，而且要攜帶注射黃卡或健保快易通等證明，才能前往消費、按摩。

    警方埋伏勘查現場，發現店家大門上張貼「五府千歲」，並裝設多支監視器掌握出入人員的動靜與身分，警方蒐證後於8日深夜持搜索票前往突襲，警方悄悄爬上11樓以免打草驚蛇，埋伏樓梯間尾隨工作人員進入，迅速控制櫃枱逮胡姓負責人（47歲）、林姓、趙姓員工。

    警方展開搜索在房內查獲黃姓（46歲）、吳姓（47歲）女服務生，以及一名45歲的高姓男客，高男坦承等候與女服務生交易；警方調查，女服務生提供全套或半套性交易服務，每次價格約1800至2600元，店家抽成700元，警方訊後，將胡男等人依妨害風化罪及違反社會秩序法送辦裁處。

    新興分局直搗黃窟，查獲「候套」的男客及2名女服務生。（民眾提供）

    新興分局直搗黃窟，查獲「候套」的男客及2名女服務生。（民眾提供）

    新興分局直搗黃窟，查獲「候套」的男客及2名女服務生。（民眾提供）

    新興分局直搗黃窟，查獲「候套」的男客及2名女服務生。（民眾提供）

    半套店稱須出示黃卡打過2劑疫苗，才能入內消費。（民眾提供）

    半套店稱須出示黃卡打過2劑疫苗，才能入內消費。（民眾提供）

    警方埋伏勘查現場，發現店家大門上張貼「五府千歲」，並裝設多支監視器掌握出入人員的動靜與身分。（警方提供）

    警方埋伏勘查現場，發現店家大門上張貼「五府千歲」，並裝設多支監視器掌握出入人員的動靜與身分。（警方提供）

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