涉中國女賣淫「黃色醫美簽」 中山醫院前院長200萬交保

中山醫院前院長李偉政（中）訊後被諭令200萬元交保。（記者陳志曲攝）

2021/11/05 00:32

〔記者錢利忠／台北報導〕中國人來台醫美健檢的政策竟淪為掩護賣淫的管道！台北市中山醫療社團法人中山醫院前院長李偉政涉案遭台北地檢署約談，訊後被依偽造文書等罪諭令200萬元交保。

調查局台南市調查處及移民署台南市專勤隊日前抓獲1名中國籍賣淫女，查出她利用台北市中山醫院醫療收據申請來台健檢，卻暗中賣淫接客，進一步追查才發現，醫院雖然開給她符合申請來台標準的足額醫療收據，她卻沒依照申請項目按日做完各項健檢，入境後即行蹤不明，醫院也沒將這情況回報給主管機關，涉嫌偽造文書及違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪。

請繼續往下閱讀...

北檢昨天（4日）指揮台南市調查處及台南市專勤隊，兵分5路搜索及約談旅行社業者徐若婷、中山醫院前院長李偉政、企劃兼秘書沈淑珍等6人，訊後諭令李偉政200萬元交保、徐若婷則諭令30萬元交保。

檢調調查，自2016年開始至2019年間，沈女任職的醫院累計開出1萬多張符合申請來台醫美健檢消費標準的醫療收據，提供給專門代辦中客來台醫美健檢的旅行社業者，並轉傳給有意申請來台的中客。至於這次被查獲與申請來台醫美健檢目的不符的人數，則有10人。

檢調發現這些申請來台健檢的中客，有些人並未實際進行健檢，有些人則是來台後實際的健檢消費未達到1萬5000元（非醫學中心的健檢低消）的「低消」門檻，甚至有些人根本沒有實際到醫院健檢；這些人當初憑醫院所核發的足額醫療收據提出申請，獲准入境後的行程卻被查出與申請來台目的不符，成為治安死角。

根據中國人民來台醫美健檢申請的相關規定，中國人民申請來台從事健檢醫美，可申請其配偶及直系血親隨同來台接受健檢醫美；申請資格須符合有新台幣20萬元以上存款、年工資50萬元以上或有銀行金卡，可透過台灣的醫院代申請來台，一次可來15天；若以個人名義提出來台醫美申請，醫學中心的醫療收據不得低於2萬元，非醫學中心則不得低於1萬5000元。

中山醫院企劃兼秘書沈淑珍被檢調約談到案。（記者陳志曲攝）

旅行社業者徐若婷訊後被諭令30萬元交保。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法