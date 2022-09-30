三重誤抓風波延燒 無辜男控警「至今沒親自致歉」按鈴申告

遭警誤抓的黃姓男子前往新北地檢署按鈴申告，控警方傷害、妨害自由。（記者徐聖倫翻攝）

2022/09/30 13:45

〔記者徐聖倫／新北報導〕日前新北市三重警分局抓錯人風波持續延燒，遭誤抓的黃姓男子今天（30日）上午前往新北地檢署按鈴申告，對4名員警提出傷害、妨害自由告訴，黃男氣憤地向媒體表示，誤抓他的員警至今沒有親自致歉，他到現在都還會想起當下被打的情景，為了捍衛自己的權益，所以他選擇按鈴申告。

本月20日三重警分局永福派出所派員前往抓捕通緝犯，而黃男與警方鎖定的目標長相神似，造成警方誤認黃男就是通緝犯因而誤抓，在抓捕過程中，身著便衣的警方未依照SOP先表明身分，黃男不知其警方身分因此爆發拉扯，黃男遭警壓制在地，警方才亮出身分並將其帶回派出所，最終發現抓錯人，黃男才從警所滿身是傷地返家。

請繼續往下閱讀...

黃男說，兒子在案發至今積極協助他蒐證，還好有熱心鄰居提供完整錄音檔，音檔中警方大罵國罵三字經非常清晰，重聽錄音檔讓他想起當日場景，他仍心有餘悸。另黃男透過網路發現，警方誤抓案例其實不只一次，為了不讓這類事件再次發生，所以他堅持提告，讓司法捍衛百姓權益。

賠償部分，黃男表示目前還沒時間思考，但任何人都會覺得要越高越好，他說：「身世清白的人被打，受害者到底有什麼錯？」

新北市警局表示，本案涉案員警皆已依法函送新北地檢偵辦，對於黃男今日對警方提告，市警局表示尊重司法，也尊重黃男的權益。另三重警分局表示，案發後絕無不聞不問，前後派員前往慰問有8次之多，以表警方誠意，29日也至三重區調解委員會申請調解，期望雙方能夠達成共識，並取得當事人諒解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法