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6/7 大樂透頭獎新竹開出獨得1億！端午加碼7人抱走百萬

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

2024/06/07 22:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月7日）開獎的第113000059期大樂透開出一注，由新竹縣竹東鎮東寧里東峰路26號「盈多多彩券行」開出，第113000137期今彩539頭獎開出2注，由新北市板橋區莒光路188號1樓「鉅鑫投注站」、高雄市左營區富國路137號「灰姑娘商行」開出；端午加開100萬獎項開出7組，皆單注中獎、各得獎金100萬元。

第113000059期大樂透中獎號碼「19、24、29、36、37、43，特別號：17」，頭獎1注中獎，可得1億元；貳獎2注中獎，可得124萬6513元；參獎共45注中獎，每注可得5萬9662元；肆獎共147注中獎，每注可得1萬1741元；伍獎共2500注中獎，每注可得2000元；陸獎共3447注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬4534注中獎，每注可得400元；普獎共4萬2686注中獎，每注可得400元。

第113000059期49樂合彩中獎號碼為「19、24、29、36、37、43」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共127注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3192注中獎，每注可得1250元。

第113000137期今彩539中獎號碼為「01、04、27、34、35」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共226注中獎，每注可得2萬元；參獎共7064注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8021注中獎，每注可得50元。

第113000137期39樂合彩中獎號碼為「01、04、27、34、35」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共284注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2826注中獎，每注可得1500元。

第113000137期3星彩中獎號碼為「197」，壹獎共95注中獎，每注可得1萬元。

第113000137期4星彩中獎號碼為「3750」，壹獎共28注中獎，每注可得10萬元。

第113000059期大樂透端午加碼100組100萬獎項，總中獎注數為7注，尚餘37組未開出，將於下期（6月11日）繼續加開。

相關連結請見︰

大樂透端午加碼100組100萬號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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