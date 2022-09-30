為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    結婚20周年禮物被偷 中警7天讓「LV包」物歸原主

    警方追回的被竊贓物中，圖左的「LV包」，是李女與丈夫結婚20週年紀念物。（記者張瑞楨翻攝）

    警方追回的被竊贓物中，圖左的「LV包」，是李女與丈夫結婚20週年紀念物。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/09/30 12:02

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區一家寵物店的李姓女老闆，在店前卸貨時，車門未關妥，放在車內的LV手提包、LV零錢包、IPhone13pro等物品被竊走，損失價值近20萬元，且LV手提包還是李女的丈夫，送她的結婚20周年禮物，相當具有紀念價值，中市警局二分局立人派出所3小時鎖定連姓嫌犯，並於7天之後，本月24日攔截到連嫌，皮包內現金雖已被他花完，但LV手提包與手機尚在，讓李女與丈夫相當感激。

    第二分局立人所警員黃政翰於本月17日接到報案後，立即調閱周邊監視器影像，3小時內就鎖定連姓犯嫌（47歲），但連嫌居無定所，增加警方查緝難度，幸好賊星該敗，員警於本月24日巡邏途中見到他，立刻攔查連嫌，他自知法網難逃，主動交付竊得的贓物。

    經警方通知寵物店夫妻領回失物，夫妻清點財物後鬆了一口氣，雖然包內內現金已經被連嫌花光，但手機、皮包等資產均在，李女向警方表示，該LV手提包是丈夫特別幫她選購的結緍20周年禮物，特別珍貴，且手機內還存有許多重要資料尚未備份，幸好警方幫她找回

    李女還說，警方在調查過程中，他們發現李女的IPhone13pro手機訊號，曾移動數日，但回撥時手機就進入關機狀態，直到發現手機開啟，定位位置又有移動，正想告知警方，此時竊嫌已落網。

    監視器拍到連姓竊嫌（箭頭處），趁著李女不注意時，於車內偷走「LV包」等財物。（記者張瑞楨攝）

    監視器拍到連姓竊嫌（箭頭處），趁著李女不注意時，於車內偷走「LV包」等財物。（記者張瑞楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    家樂福出內鬼！收銀員夥同丈夫 詐取、竊盜16萬商品
    2022/09/28 18:59

    家樂福出內鬼！收銀員夥同丈夫 詐取、竊盜16萬商品
    機場女保全上班途中衰遭瘋男鎖定 車站痛毆右眼恐失明
    2022/09/28 14:31

    機場女保全上班途中衰遭瘋男鎖定 車站痛毆右眼恐失明

    如何說出打動人心的故事？吳念真揭被背後秘辛
    男變裝闖民宅行竊失風 拎鞋落跑滑稽模樣曝光
    2022/09/25 08:40

    男變裝闖民宅行竊失風 拎鞋落跑滑稽模樣曝光
    男送貨觀察地形 爬窗侵店偷走2萬元
    2022/09/20 09:17

    男送貨觀察地形 爬窗侵店偷走2萬元

    夢時代超強週年慶 9/29盛大登場
    3萬多元登山車基隆遭竊 警方追到萬華3小時載回
    2022/09/17 11:49

    3萬多元登山車基隆遭竊 警方追到萬華3小時載回
    25噸鋼材不翼而飛！惡賊這樣偷走當廢鐵賤賣 還被起底另1案
    2022/09/16 18:26

    25噸鋼材不翼而飛！惡賊這樣偷走當廢鐵賤賣 還被起底另1案
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播