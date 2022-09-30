結婚20周年禮物被偷 中警7天讓「LV包」物歸原主

警方追回的被竊贓物中，圖左的「LV包」，是李女與丈夫結婚20週年紀念物。（記者張瑞楨翻攝）

2022/09/30 12:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區一家寵物店的李姓女老闆，在店前卸貨時，車門未關妥，放在車內的LV手提包、LV零錢包、IPhone13pro等物品被竊走，損失價值近20萬元，且LV手提包還是李女的丈夫，送她的結婚20周年禮物，相當具有紀念價值，中市警局二分局立人派出所3小時鎖定連姓嫌犯，並於7天之後，本月24日攔截到連嫌，皮包內現金雖已被他花完，但LV手提包與手機尚在，讓李女與丈夫相當感激。

第二分局立人所警員黃政翰於本月17日接到報案後，立即調閱周邊監視器影像，3小時內就鎖定連姓犯嫌（47歲），但連嫌居無定所，增加警方查緝難度，幸好賊星該敗，員警於本月24日巡邏途中見到他，立刻攔查連嫌，他自知法網難逃，主動交付竊得的贓物。

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經警方通知寵物店夫妻領回失物，夫妻清點財物後鬆了一口氣，雖然包內內現金已經被連嫌花光，但手機、皮包等資產均在，李女向警方表示，該LV手提包是丈夫特別幫她選購的結緍20周年禮物，特別珍貴，且手機內還存有許多重要資料尚未備份，幸好警方幫她找回

李女還說，警方在調查過程中，他們發現李女的IPhone13pro手機訊號，曾移動數日，但回撥時手機就進入關機狀態，直到發現手機開啟，定位位置又有移動，正想告知警方，此時竊嫌已落網。

監視器拍到連姓竊嫌（箭頭處），趁著李女不注意時，於車內偷走「LV包」等財物。（記者張瑞楨攝）

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