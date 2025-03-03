為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    氣溫溜滑梯！週五清晨最冷 北部低溫12度

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/03/03 18:35

    〔記者林志怡／台北報導〕鋒面今日起靠近台灣，並於明日逐漸通過台灣，各地有機會出現短暫陣雨或雷雨，北部、東部地區白天氣溫將較今日稍微下滑至24至25度左右，中南部地區氣溫則可維持在近28度，但週四起台灣受大陸冷氣團影響，白天氣溫將下滑至16至24度。

    中央氣象署預報員陳姵安說明，今日起將有鋒面緩慢通過台灣，經過的區域將有強陣風或強降雨，首當其衝的中部以北地區今晚就會有局部大雨發生，雨區隨著風面向南前進，將擴及宜花地區，直到週三清晨鋒面完全通過為止，中南部在此期間雖降雨機率相對較低，但仍可能出現局部短暫陣雨或雷雨。

    陳姵安提到，新一波冷空氣也將隨著鋒面通過，逐漸影響台灣，明日北部、東北部地區受到鋒面後的東北季風增強影響，白天氣溫下滑至近24度，花東地區白天氣溫約落在25度左右，中南部地區則仍可以維持在28度的水準，但冷空氣週三還會持續帶來降溫，並於週四開始達到大陸冷氣團等級。

    此外，陳姵安說明，大陸冷氣團預計自週四持續影響台灣至週日白天，其中又以週四白天氣溫最低，北台灣下降至16至18度，中部約18至20度，南部約20度至24度，花東地區約20至21度；大陸冷氣團的最低溫則發生在週五清晨，北部地區約12至14度，中部地區約14度，南部地區約15至16度，花東地區16度。

    陳姵安提醒，週三至週六期間，受到華南雲雨區影響，台灣各地都會是陰雨的天氣，直到週六後逐漸轉乾，雖週六、週日迎風面的北部及東半部地區降雨機率仍偏高，但中南部會轉為多雲到晴的好天氣，且週日白天起因大陸冷氣團減弱，各地將逐漸回溫。

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    天氣提醒。（中央氣象署提供）

    天氣提醒。（中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播