氣溫溜滑梯！週五清晨最冷 北部低溫12度

未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

2025/03/03 18:35

〔記者林志怡／台北報導〕鋒面今日起靠近台灣，並於明日逐漸通過台灣，各地有機會出現短暫陣雨或雷雨，北部、東部地區白天氣溫將較今日稍微下滑至24至25度左右，中南部地區氣溫則可維持在近28度，但週四起台灣受大陸冷氣團影響，白天氣溫將下滑至16至24度。

中央氣象署預報員陳姵安說明，今日起將有鋒面緩慢通過台灣，經過的區域將有強陣風或強降雨，首當其衝的中部以北地區今晚就會有局部大雨發生，雨區隨著風面向南前進，將擴及宜花地區，直到週三清晨鋒面完全通過為止，中南部在此期間雖降雨機率相對較低，但仍可能出現局部短暫陣雨或雷雨。

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陳姵安提到，新一波冷空氣也將隨著鋒面通過，逐漸影響台灣，明日北部、東北部地區受到鋒面後的東北季風增強影響，白天氣溫下滑至近24度，花東地區白天氣溫約落在25度左右，中南部地區則仍可以維持在28度的水準，但冷空氣週三還會持續帶來降溫，並於週四開始達到大陸冷氣團等級。

此外，陳姵安說明，大陸冷氣團預計自週四持續影響台灣至週日白天，其中又以週四白天氣溫最低，北台灣下降至16至18度，中部約18至20度，南部約20度至24度，花東地區約20至21度；大陸冷氣團的最低溫則發生在週五清晨，北部地區約12至14度，中部地區約14度，南部地區約15至16度，花東地區16度。

陳姵安提醒，週三至週六期間，受到華南雲雨區影響，台灣各地都會是陰雨的天氣，直到週六後逐漸轉乾，雖週六、週日迎風面的北部及東半部地區降雨機率仍偏高，但中南部會轉為多雲到晴的好天氣，且週日白天起因大陸冷氣團減弱，各地將逐漸回溫。

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

天氣提醒。（中央氣象署提供）

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