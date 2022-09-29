富家大學生偷299元耳機被判刑 自認冤枉陳屍百貨公司廁所

張姓大學生被控偷299元耳機，被南投地院判刑4月，他收到判決書不久，昨天陳屍百貨公司男廁內。（資料照）

2022/09/29 20:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕就讀大學的21歲張姓大學生，被控於去年5月18日清晨騎機車，於南投縣一家超商內，偷價值299元的耳機，他堅稱當時他「應該人在家睡覺」，機車可能是別人騎去案發超商，南投地院不採信辯詞，本月14日依竊盜罪判決他徒刑4月，可易科罰金約12萬元，不料，他卻昨天（28日）卻陳屍於中市一家百貨公司的廁所，沒有他殺嫌疑，其母認為兒子可能是被冤枉委屈而想不開。

據指出，張生家境頗富裕，卻被指控於上述時間，在南投某超商盜取價值僅299元耳機，南投地院審理時，他宣稱當時人在家中睡覺，可能是別人騎走他的機車，不過，該超商店長作證說，竊嫌穿黑色衣服、短褲、頭帶黑色安全帽，趁店員不注意，從貨架上拿一副耳機放進自己的袋子，他報案之後，張生在同年8月間到店裡找他，「說要跟我談和解的事，說他願意賠償」，要求他告訴警察，耳機是遺失、沒有被竊之事，但他沒有同意。

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法官認為，如果張生沒偷耳機，又何需私下聯絡證人（店長），表明願賠償、要求店長向警方更改報案內容，另外，監視器拍到的竊嫌輪廓，張生的阿嬤也說，與孫子張生相似，張生雖辯稱案發時不在現場，卻始終無法提出任何不在場的證明，據此依竊盜罪判刑4月，可易科罰金。

此案判決時間為本月14日，通常一週之後，當事人會收到判決書，張生前幾天收到判決書，昨天卻被打掃工發現，陳屍於某百貨公司的廁所內，其母表示，張生與家人討論判決，認為自己無辜被判刑，心情相當差，想外出走走散心，卻沒想到會想不開，檢警則認為，張生死亡並無外力介入而結案，遺體交由家屬安葬。

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