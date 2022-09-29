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    被控性侵新北衛生局女職員 他出庭否認犯行

    廖姓男子被控性侵新北市政府衛生局女職員，今天出庭。（記者王定傳翻攝）

    廖姓男子被控性侵新北市政府衛生局女職員，今天出庭。（記者王定傳翻攝）

    2022/09/29 20:20

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府衛生局一名女職員前年7月從衛生局墜樓身亡，生前在臉書曾發千字文，控訴遭前長官、一家物理治療所的廖姓執行長（已解職）性侵，廖男獲不起訴處分後經再議發回，新北地檢署1月逆轉依強制性交致被害者羞憤自殺及強制罪嫌起訴，新北地院今首度開庭，據了解，廖男庭訊時否認犯行，庭訊後，他面對媒體採訪不發一語。

    該女職員曾在這家物理治療機構工作，已婚的廖男是主管，她後來轉至新北市衛生局擔任約聘職員，但前年衛生局接獲匿名檢舉信，指女職員捲入婚外情；同年7月3日上午，女職員與衛生局人員面談時，當場指稱遭廖男性侵，當日下午她先在臉書PO文控訴廖男，晚間11時許輕生身亡。

    全案一度因證據不足而不起訴，經聲請再議後發回續查，檢察官仔細查看女職員過往貼文並比對女職員同事、父母等人證詞及她的病歷等證據，逆轉將廖男起訴。

    檢方調查，2017年9月16日週六夜，廖男與陳姓同事、女職員等人參加聚會、喝酒後，返回治療所，隔日早上廖男見陳男離去，涉嫌把女職員強拉至房間內硬上，他事後下跪流淚道歉，表示因喜歡女職員而把持不住，表明希望與她交往並承諾與其妻離婚。

    女職員身心受創但經掙扎後，選擇息事寧人與廖男交往，但她發現廖男根本無意離婚與她共結連理，絕望無助之際離職尋求新生，怎料，廖男仍持續以謊言糾纏，直到2019年間，女職員終於下定決心斷絕糾纏並搬家。

    檢方調查，廖男涉嫌跑到女職員租屋處附近堵人，強拉她質問是否另結新歡，之後傳訊糾纏，女職員因此透過前同事把廖男外遇一事告知廖妻，卻挨告妨害家庭，她乾脆把遭廖男性侵一事公諸於世，又遭控妨害名譽。

    壓垮她的最後一根稻草可能是前年7月衛生局接獲匿名檢舉約詢，她被迫談及塵封多年的傷疤，事後不久即出事。她之前透過臉書揭露遭性侵、多年來所承受掙扎、矛盾及羞憤難平的心理煎熬，認為自己生無可戀。

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